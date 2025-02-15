Trabzonspor’un hocası Şenol Güneş’in imha planı: Kartal’ın kanadına özel önlem alacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, maçın hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde devam etti. Antrenman teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirildi. (AA)

Ancak yeni transferlerden Danylo Sikan'ın da sol kanatta oynayabiliyor olması nedeniyle Beşiktaş maçında bir sürpriz yaşanabilir. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçıyla ilgili takıma özel bir motive konuşması yaptığı aktarıldı.