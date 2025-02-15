Trabzonspor’un hocası Şenol Güneş’in imha planı: Kartal’ın kanadına özel önlem alacak

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın tüm sezonunu özellikle de yeni teknik direktörü geldikten sonraki süreci detaylı bir şekilde analiz etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Beşiktaş'ın tüm sezonunu özellikle de yeni teknik direktörü geldikten sonraki süreci detaylı bir şekilde analiz etti.
Kanatlardan etkili gelen Beşiktaş'ın bu özelliğine karşı önlem alınacak ancak oyunculara rakipten daha çok kendi oyun planlarına sadık kalmaları anlatıldı.
Nwakaeme'nin yokluğunda Şenol Güneş, Zubkov'u sağ kanada, Visca'yı ise sol kanada çekerek çözüm aramaya çalışacak.
Ancak yeni transferlerden Danylo Sikan'ın da sol kanatta oynayabiliyor olması nedeniyle Beşiktaş maçında bir sürpriz yaşanabilir. Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır'ın Beşiktaş maçıyla ilgili takıma özel bir motive konuşması yaptığı aktarıldı.