Trabzonspor’un Beşiktaş kafilesi açıklandı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.
Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavililerde, sakatlığı geçen Nwakaeme'nin yanı sıra yeni transfer Folcarelli de kadroda yer aldı.
Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu şöyle:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Ahmet Doğan Yıldırım
4. Pedro Malheiro
5. Arif Boşluk
6. Hüseyin Türkmen
7. Mustafa Eskihellaç
8. Arseniy Batagov
9. Serdar Saatçı
10. Stefan Savic
11. Okay Yokuşlu
12. Batista Mendy
13. John Lundstram
14. Ozan Tufan
15. Tim Jabol Folcarelli
16. Cihan Çanak
17. Muhammed Cham
18. Edin Vişça
19. Anthony Nwakaeme
20. Enis Destan
21. Simon Banza
22. Oleksandr Zubkov
23. Danylo Sikan