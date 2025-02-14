Trabzonspor’un Beşiktaş kafilesi açıklandı!

Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavililerde, sakatlığı geçen Nwakaeme'nin yanı sıra yeni transfer Folcarelli de kadroda yer aldı.

Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu şöyle:

1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Ahmet Doğan Yıldırım

4. Pedro Malheiro

5. Arif Boşluk

6. Hüseyin Türkmen

7. Mustafa Eskihellaç

8. Arseniy Batagov

9. Serdar Saatçı

10. Stefan Savic

11. Okay Yokuşlu

12. Batista Mendy

13. John Lundstram

14. Ozan Tufan

15. Tim Jabol Folcarelli

16. Cihan Çanak

17. Muhammed Cham

18. Edin Vişça

19. Anthony Nwakaeme

20. Enis Destan

21. Simon Banza

22. Oleksandr Zubkov

23. Danylo Sikan