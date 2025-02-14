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Trabzonspor'un Beşiktaş kafilesi açıklandı!

Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavililerde, sakatlığı geçen Nwakaeme'nin yanı sıra yeni transfer Folcarelli de kadroda yer aldı.

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 16:14
Trabzonspor’un Beşiktaş kafilesi açıklandı!

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    Trabzonspor, Beşiktaş maçının kamp kadrosunu açıkladı.

    Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu'nun 24. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşacak olan bordo mavililerde, sakatlığı geçen Nwakaeme'nin yanı sıra yeni transfer Folcarelli de kadroda yer aldı.

    Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kamp kadrosu şöyle:

    1. Uğurcan Çakır

    2. Muhammet Taha Tepe

    3. Ahmet Doğan Yıldırım

    4. Pedro Malheiro

    5. Arif Boşluk

    6. Hüseyin Türkmen

    7. Mustafa Eskihellaç

    8. Arseniy Batagov

    9. Serdar Saatçı

    10. Stefan Savic

    11. Okay Yokuşlu

    12. Batista Mendy

    13. John Lundstram

    14. Ozan Tufan

    15. Tim Jabol Folcarelli

    16. Cihan Çanak

    17. Muhammed Cham

    18. Edin Vişça

    19. Anthony Nwakaeme

    20. Enis Destan

    21. Simon Banza

    22. Oleksandr Zubkov

    23. Danylo Sikan

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