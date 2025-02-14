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Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın!

Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki dev takımın maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek. 15 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak dev maçı yönetecek hakem de belli oldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 11:32 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 11:41
Beşiktaş - Trabzonspor maçının hakemi Cihan Aydın!

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    Süper Lig'de heyecan 24. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Üst sıralara tırmanmak isteyen iki dev takımın maçında Beşiktaş sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

    15 Şubat Cumartesi akşamı oynanacak dev maçı yönetecek hakem de belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre derbide Cihan Aydın düdük çalacak.

    Cihan Aydın. (AA)Cihan Aydın. (AA)

    Aydın'ın yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Murat Ergin Gözütok yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.

    Cihan Aydın geçtiğimiz hafta Alanyaspor - Fenerbahçe maçını yönetti.

    24. haftanın hakemleri şöyle:

    24. haftanın hakemleri. (TFF)24. haftanın hakemleri. (TFF)

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