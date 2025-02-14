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Doğum günü mesajı yıldız futbolcunun kariyerini bitirebilir!

West Ham United’ın Brezilyalı yıldızı Lucas Paqueta, bahis şikesi soruşturması kapsamında zor günler geçiriyor. Daha önce bilinçli olarak sarı kart görüp bahis yoluyla kazanç sağlamakla suçlanan futbolcu, Brezilya’daki ilk soruşturmada aklanmıştı. Ancak yeni ortaya çıkan deliller, sürecin seyrini değiştirebilir.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:17 Güncelleme Tarihi :14 Şubat 2025 , 23:17
Doğum günü mesajı yıldız futbolcunun kariyerini bitirebilir!

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    İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Brezilya hükümeti, Paqueta'nın amcası Bruno Tolentino ve iki iş insanının da dahil olduğu geniş çaplı bir bahis ağına dair soruşturmayı derinleştirdi.

    Soruşturma kapsamında ele geçirilen delillerden biri, yıldız futbolcunun kardeşine attığı şüpheli bir mesaj oldu. 12 Mart 2023'te oynanan West Ham maçı öncesinde Paqueta, kardeşine "Sana doğum günü hediyesi vereceğim" diyerek, bilinçli olarak sarı kart göreceğini ima etti. Nitekim, karşılaşmanın 73. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

    Lucas Paqueta (REUTERS)Lucas Paqueta (REUTERS)

    ÖMÜR BOYU FUTBOLDAN MEN EDİLEBİLİR!
    Soruşturma, West Ham'ın resmi sponsoru olan bir bahis sitesi üzerinden 4 farklı maçta toplam 60 kişinin "Paqueta'nın sarı kart göreceği" yönünde bahis oynamasıyla başladı.

    Brezilyalı futbolcu, önümüzdeki ay İngiltere Futbol Federasyonu'nun düzenleyeceği disiplin duruşmasında savunma yapacak. Eğer iddialar doğrulanırsa, Lucas Paqueta'nın futboldan ömür boyu men edilme ihtimali bulunuyor.