İngiliz basınından Mirror'ın haberine göre Brezilya hükümeti, Paqueta'nın amcası Bruno Tolentino ve iki iş insanının da dahil olduğu geniş çaplı bir bahis ağına dair soruşturmayı derinleştirdi.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen delillerden biri, yıldız futbolcunun kardeşine attığı şüpheli bir mesaj oldu. 12 Mart 2023'te oynanan West Ham maçı öncesinde Paqueta, kardeşine "Sana doğum günü hediyesi vereceğim" diyerek, bilinçli olarak sarı kart göreceğini ima etti. Nitekim, karşılaşmanın 73. dakikasında hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.