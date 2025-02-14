Adana Demirspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Süper Lig puan durumu ne?

Adana Demirspor ile Antalyaspor Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadıkları maçtan çekilen Adana Demirspor, hükmen mağlup sayılıp 3 puan kaybetmişti. Peki, Adana Demirspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim kaydetti? İşte maç skoruna ilişkin detaylar...