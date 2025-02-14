Adana Demirspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Süper Lig puan durumu ne?

Adana Demirspor ile Antalyaspor Trendyol Süper Lig 24. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz hafta Galatasaray ile oynadıkları maçtan çekilen Adana Demirspor, hükmen mağlup sayılıp 3 puan kaybetmişti. Peki, Adana Demirspor - Antalyaspor maçı kaç kaç bitti, golleri kim kaydetti? İşte maç skoruna ilişkin detaylar...
(Takvim Foto Arşiv)
Adana Demirspor ile Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?
Adana Demirspor ile Antalyaspor Trendyol Süper Lig 24.haftasında karşı karşıya geldi.
Müsabaka, karşılıklı atılan gollerle 1-1 berabere kaydedildi.
(Takvim Foto Arşiv)
Adana Demirspor - Antalyaspor maçında golleri kim attı?
Maçın 28'inci dakikasında Nabil Alioui'nin penaltısıyla öne geçen Adana Demirspor, bu sonucun ardından puanını 3 yaptı.
45'inci dakikada ise Sam Larsson ile eşitliği sağlayan Antalyaspor, haftayı 27 puanda kapattı.
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