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Mauro Icardi'den Jose Mourinho'ya 'GOAT' cevabı

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun kendisi hakkında yaptığı açıklamaya sosyal medyadan yanıt verdi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:21 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 18:21
Mauro Icardi’den Jose Mourinho’ya ’GOAT’ cevabı

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    Mourinho'nun Icardi için kullandığı "GOAT" (tüm zamanların en iyisi) ifadesine göndermede bulunan golcü futbolcu, Galatasaray forması giymiş bir keçi görseli paylaştı. Görselde ayrıca iki Süper Lig kupası, bir Süper Kupa ve gol krallığını simgeleyen bir altın ayakkabı yer aldı.

    Mauro Icardi'nin Instagram paylaşımıMauro Icardi'nin Instagram paylaşımı

    JOSE MOURİNHO NE DEMİŞTİ?

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Icardi'nin kendisi hakkında geçmişte yaptığı "Crying One" (Ağlayan Biri) paylaşımına değinerek şu ifadeleri kullanmıştı:

    "Ben özel biri olduğumu 25 yılda kazandığım 26 kupayla gösterdim. Kariyerimi tek bir maç belirlemez. Sosyal medyada yapılan yorumlara gelirsek, Icardi bir 'GOAT' olduğu için onun hakkında yorum yapmak istemiyorum."

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