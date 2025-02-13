Teknik direktörlük hayatını Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al-Qadsiah'a karşı mücadele verdi. Terim'in ekibi sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini 16'da Cristian Guanca attı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49'da konuk takım Julián Quiñones ile skoru dengeledi. 68. dakikada bu kez Haroune Camara sahneye çıktı ve siyah beyazlılar yeniden öne geçti. 79'da Aubameyang'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Al-Qadsiah, Ali Hazazi'nin golüyle yeniden eşitlik sağlandı. Julián Quiñones, 90+6'da bu kez takımının 3. golünü attı ve 3 puanı getiren isim oldu.

Bu yenilgi sonrası Al-Shabab 32'de kalırken Al-Qadsiah 44'e yükseltti. Terim'in ekibi bir sonraki maçında Al-Taawon'a konuk olacak.