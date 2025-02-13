PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fatih Terim 90+6'da yıkıldı! Al-Shabab - Al Al-Qadsiah: 2-3 | MAÇ SONUCU

Suudi Arabistan Pro Lig takımlarından Fatih Terim'in Al-Shabab, 20. hafta mücadelesinde Al-Qadsiah ile evinde karşı karşıya geldi. Mücadele, iki takımın karşılıklı attığı ikişer golle devam ederken 90+6'da konuk takım eşitliği bozdu. Maç 3-2 sona erdi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 20:24 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 20:25
Fatih Terim 90+6’da yıkıldı! Al-Shabab - Al Al-Qadsiah: 2-3 | MAÇ SONUCU

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Teknik direktörlük hayatını Al-Shabab'da sürdüren Fatih Terim, Suudi Arabistan Pro Lig'in 20. haftasında Al-Qadsiah'a karşı mücadele verdi. Terim'in ekibi sahadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.

    Karşılaşmada gol perdesini 16'da Cristian Guanca attı. İlk yarı 1-0 sona erdi. 49'da konuk takım Julián Quiñones ile skoru dengeledi. 68. dakikada bu kez Haroune Camara sahneye çıktı ve siyah beyazlılar yeniden öne geçti. 79'da Aubameyang'ın atılmasıyla 10 kişi kalan Al-Qadsiah, Ali Hazazi'nin golüyle yeniden eşitlik sağlandı. Julián Quiñones, 90+6'da bu kez takımının 3. golünü attı ve 3 puanı getiren isim oldu.

    Bu yenilgi sonrası Al-Shabab 32'de kalırken Al-Qadsiah 44'e yükseltti. Terim'in ekibi bir sonraki maçında Al-Taawon'a konuk olacak.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Başkan Erdoğan’dan dünya barışını tehdit eden Trump’a Gazze tepkisi: Yanlıştan dön
    Belediyelere terör operasyonunda CHP-DEM-Kandil ağı! Sevk yazısında çarpıcı detaylar
    Binance
    Fenerbahçe’nin Anderlecht maçı ilk 11’i belli oldu
    TÜSİAD’ın skandal açıklamalarına sert tepki: Türkiye eski Türkiye değildir
    Darbe artığı TÜSİAD’ın vesayet özlemi! Başrolde Orhan Turan ve Ömer Aras... Millete kılıç çekenlere ve Gezi ihanetine sahip çıktılar
    Elon Musk’ın oğlu X Donald Trump’a Çeneni kapat mı dedi? Sosyal medya ikiye bölündü
    Herkes onu konuştu o TAKVİM’e konuştu! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan 250 milyon dolarlık şaibe iddiası: İhale yolsuzluğundaki firma delegelere para mı dağıttı?
    İngiltere’nin Beşar Esad pazarlığı! Hafız’dan sonra nasıl iktidara geldi? Belgeler ortaya çıktı
    MHP Lideri Devlet Bahçeli’den Gazze açıklaması: Ya iki devletli çözüm ya uçurum
    Başkan Erdoğan’dan Pakistan’da Bağımsız Filistin mesajı: Mücadelemiz sürecek | 24 anlaşma imzalandı | Ticarette yeni hedef
    Hamas’tan Gazze açıklaması: Ateşkesi sürdüreceğiz! Cumartesi takas yapılacak mı?
    İBB hakkında yasa dışı bahis iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan Takvim.com.tr’de anlattı: Önümüzdeki günlerde göreceğiz....
    Mansur Yavaş’ın adaylık planı! Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu değil diyor ama... Kimlerle Masa kuracak?
    CHP’de şaibeli kurultayın ardından bir de şaibeli yerel seçimler iddiası! CHP’li Tolgahan Erdoğan’dan bomba sözler: Aday olmak isteyen milyon dolarlar verdi
    Şahbaz Şerif’ten Başkan Erdoğan’a övgü dolu sözler: Her fırsatta mazlumların hakkını savundunuz
    Müge Anlı Mahir Ünlütaşkıran olayı nedir? Çocuklar kardeşinden mi? Eşinden şoke eden sözler: İnat olsun diye beraber oldum
    Galatasaray’da mecburi rotasyon! AZ maçı 11’i belirlendi
    Ankara’da toplu ulaşıma zam! Tam ve öğrenci bileti kaç TL oldu? İşte yeni tarife...
    Başka Bir Gün’ün Serdar’ı Salih Bademci bakın hangi ünlü oyuncuyla evli! Meğer karı-koca aynı dizide...