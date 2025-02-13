Lider ve cesur: Trabzonspor’un yeni transferi Tim Jabol Folcarelli birçok olumlu yönüyle dikkat çekiyor

Trabzonspor'un yeni transferi Tim Jabol Folcarelli, 1.5 yıllık bekleyişin ardından Bordo-Mavili formaya kavuştu. 25 yaşındaki Fransız yıldız, Fırtına'nın Hamsik'ten sonra giderilmeyen 8 numara eksikliğine cevap verecek kapasitede.

İşte onun olumlu yönleri: Fransa'nın iyi akademilerinden Rennes çıkışlı. Fransa liglerinin tüm kategorilerinde oynamış, her sezon üst liglere yükselmiş bir oyuncu. Dripling becerisi ve top hakimiyeti iyi. Top kapma becerisi yüksek, hava toplarında etkili. Mental olarak sorumluluk almaktan kaçınmayan cesur bir yapıya sahip. Fiziksel olarak uzun boylu, güçlü ve atletik bir oyuncu. Merkez orta saha pozisyonunda oynuyor, ihtiyaç duyulduğunda defansif orta saha olarak da görev alabiliyor...

Yıldız oyuncu, "Trabzonspor gibi büyük bir camiada yer almaktan dolayı çok mutluyum. Bu transferin hem kariyerim hem de kişisel gelişimim için büyük bir adım olacağına inanıyorum. Sahada Trabzonspor için mücadele etmek ve taraftarlarımızın beklentilerini karşılamak adına elimden gelenin en iyisini yapacağım" dedi.