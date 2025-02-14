AZ Alkmaar - Galatasaray maç sonucu, kaç kaç bitti?

Barış Alper Yılmaz (AA)

AZ ALKMAAR - GALATASARAY MAÇI ÖZETİ

12. dakikada Sven Mijnans'ın ceza yayından kullandığı serbest vuruşta top direkt ağlarla buluştu ve AZ Alkmaar 1-0 öne geçti.

19. dakikada sağ kanattan atılan uzun pasta defansın arkasına sarkan Poku, ceza sahasına girerek kaleci Fernando Muslera'yı geçti, ancak Abdülkerim Bardakcı son anda topu çizgiden çıkardı.

20. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Alvaro Morata, pasını kale önündeki Barış Alper Yılmaz'a aktardı. Barış Alper'in vuruşunda savunmadan seken topa ceza yayı sağ tarafından Roland Sallai gelişine vurdu ve skora denge getirdi: 1-1.

35. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Mayckel Lahdo'nun vuruşunda, Abdülkerim Bardakcı topu bir kez daha çizgiden çıkardı.

36. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper Yılmaz'ın Seiya Maikuma'ya yaptığı müdahale sonrası hakem Joao Pinheiro penaltı noktasını gösterdi.

37. dakikada penaltıyı kullanan Troy Parrott, meşin yuvarlağı ağlara göndererek AZ Alkmaar'ı yeniden öne geçirdi: 2-1.

51. dakikada Galatasaray'da Kaan Ayhan, ikinci sarı kartını görerek kırmızı kartla oyun dışında kaldı ve takımını 10 kişi bıraktı.

57. dakikada Poku, ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluştu ve rakibinden sıyrılarak pasını penaltı noktası üzerindeki Clasie'ye çıkardı. Abdülkerim'in uzaklaştıramadığı topu alan Clasie, düzgün bir vuruşla skoru 3-1 yaptı.

66. dakikada ev sahibi ekip farkı üçe çıkardı. Soldan Lahdo'nun ceza sahasına gönderdiği topa Mijnans bekletmeden vurdu. Kaleci Muslera'nın çıkardığı meşin yuvarlağı Moller Wolfe tamamladı ve skoru belirledi: 4-1.