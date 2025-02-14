Galatasaray’ın Hollanda kabusu!

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Galatasaray, play-off turunda AZ Alkmaar ile eşleşti. Hollanda temsilcisiyle daha önce grup aşamasında karşılaşan Aslan, 1-1'lik beraberlikle İstanbul'a dönmüştü.

Son haftad Ajax ile Amsterdam'da kozlarını paylaşan Cimbom, rakibine 2-1 yenildi ve ikinci maçında da istediği sonucu almayı başaramadı.

AFAS Stadyumu'nda yeniden boy gösteren ve bu kez tur için avantajlı skor arayan Okan Buruk'un öğrencileri, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Bu skorla tur şansını zora soktu.