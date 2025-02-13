Dusan Tadic ve Aleander Lacazette (AA)

KANARYA'NIN PLAY-OFF YOLCULUĞU

Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında lig aşamasında güçlü rakiplerle mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente ve AZ Alkmaar, İngiltere'den Manchester United, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaştı. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 10 puanla 24. sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı.