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Fenerbahçe'nin Anderlecht maçı ilk 11'i belli oldu

Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Fenerbahçe, play-off turu ilk maçında Anderlecht'i ağırlıyor. Sarı lacivertli ekip, seyircisi önünde kazanarak hem ülke puanına katkıda bulunmak hem de ikinci maç için avantajlı bir skor elde etmek amacında. Jose Mourinho kararını verdi ve Kanarya'nın ilk 11'i belli oldu. Fenerbahçe - Anderlecht maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

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Giriş Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:32 Güncelleme Tarihi :13 Şubat 2025 , 19:38
Fenerbahçe’nin Anderlecht maçı ilk 11’i belli oldu

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    Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.

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    Fenerbahçe - Anderlecht maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.

    Sofyan Amrabat (İHA)Sofyan Amrabat (İHA)

    FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI İLK 11'LERİ

    FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko

    ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Vazquez, Stroeykens

    Dusan Tadic ve Aleander Lacazette (AA)Dusan Tadic ve Aleander Lacazette (AA)

    KANARYA'NIN PLAY-OFF YOLCULUĞU

    Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında lig aşamasında güçlü rakiplerle mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente ve AZ Alkmaar, İngiltere'den Manchester United, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaştı. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 10 puanla 24. sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı.

    Anderlecht Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasını 10. sırada tamamladı (REUTERS)Anderlecht Avrupa Ligi'ndeki lig aşamasını 10. sırada tamamladı (REUTERS)

    ANDERLECHT 10. BİTİRDİ

    Rakip ekip ise Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim karşısında mücadele etti. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplayan ekip, 10. sırada ligi tamamladı.

    Bright Osayi-Samuel (AA)Bright Osayi-Samuel (AA)

    FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU

    Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.

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