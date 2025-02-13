Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Anderlecht ile Kadıköy'de karşı karşıya geliyor.
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Fenerbahçe - Anderlecht maçını takvim.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz.
FENERBAHÇE - ANDERLECHT MAÇI İLK 11'LERİ
FENERBAHÇE: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Yusuf, Kostic, Szymanski, Fred, Amrabat, Tadic, En-Nesyri, Dzeko
ANDERLECHT: Coosemans, Sardella, Hey, Adryelson, Augustinsson, De Greef, Dendoncker, Leoni, Huerta, Vazquez, Stroeykens
KANARYA'NIN PLAY-OFF YOLCULUĞU
Fenerbahçe, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli ikinci turnuvasında lig aşamasında güçlü rakiplerle mücadele etti. Sarı-lacivertliler, Belçika'dan Union Saint-Gilloise, Hollanda'dan Twente ve AZ Alkmaar, İngiltere'den Manchester United, Çekya'dan Slavia Prag, İspanya'dan Athletic Bilbao, Fransa'dan Olimpik Lyon ve Danimarka'dan Midtjylland ile karşılaştı. Bu süreçte 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 4 beraberlik elde eden Fenerbahçe, 10 puanla 24. sırada yer alarak play-off oynama hakkı kazandı.
ANDERLECHT 10. BİTİRDİ
Rakip ekip ise Macaristan'dan Ferencvaros, İspanya'dan Real Sociedad, Bulgaristan'dan Ludogorets, Letonya'dan Rigas Skola, Portekiz'den Porto, Çekya'dan Slavia Prag ve Viktoria Plzen ile Almanya'dan Hoffenheim karşısında mücadele etti. 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 14 puan toplayan ekip, 10. sırada ligi tamamladı.
FENERBAHÇE'NİN UEFA AVRUPA LİGİ KADROSU
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Ertuğrul Çetin, Çağlar Söyüncü, Alexander Djiku, Mert Müldür, Milan Skriniar, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İrfan Can Kahveci, Sofyan Amrabat, Sebastian Szymanski, Anderson Talisca, Filip Kostic, Dusan Tadic, Edin Dzeko, Youssef En-Nesyri, Cengiz Ünder, Bright Osayi-Samuel, Allan Saint-Maximin, Cenk Tosun.