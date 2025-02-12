Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! İşte yeni scout şefi

Rakiplerine oranla ara transferini daha sakin geçiren Beşiktaş, genç futbolculara yöneldi. Siyah beyazlılar, Ekvador'dan Keny Arroyo ve Elan Ricardo ile el sıkışırken Al Musrati'nin takımdan ayrılması sonrası Amir Hadziahmetovic Çaykur Rizespor'dan geri çağırıldı.
İki yeni transferin imza töreninde konuşan Başkan Serdal Adalı, önemli açıklamalarda bulundu. İşte Adalı'nın sözleri...
Serdal Adalı (İHA)
"TRANSFERDE TUTARLILIK İÇERİSİNDE GİDECEĞİZ"
"Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."
"YENİ SCOUT ŞEFİ EDUARD GRAF"
"Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız.
Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor.
Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak."
"TRANSFERLERİ İŞ İNSANLARI YAPTI"
"Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim."
"SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNDUK"
"Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon € ödeme var."
"RAKİPLERDEN 2-3 YIL GERİDEYİZ"
"Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız."
Serdal Adalı (İHA)
"SPONSORLARIN HABERİ YOK!"
"Hüseyin Yücel'in seçim döneminde anlaştığı markaları aradık. Bazılarının ticari belgesi yok, bazılarının konudan haberi yok ve sponsorluğa yanaşmıyorlar.
Sağda, solda konuşup, 'Beşiktaş'a sponsorluk getirecektim' diyenlere sesleniyorum! Beşiktaş Kulübü'nün yeri belli, kapısı açık!"
"ÇIKAR UĞRUNA KARIŞTIRMAYA ÇALIŞIYORLAR"
"Birileri kişisel çıkarları uğruna camiayı karıştırmaya çalışıyor. Taraftarların umutsuz hissetmesi için uğraşıyorlar! Demek ki göreve geldiğimizden beri bazılarının ayağına bastık, bazı konuların üzerine gittik!"
"VOLEYBOLDA ZARARI 3 MİLYONDAN 100 MİLYONA ÇIKARMIŞLAR"
"Sosyal medyada voleybol ile ilgili yangın yapıldı, voleybolun zararını 3 Milyon'dan 100 Milyon TL'ye çıkarmışlar! Konuya eğilmemizin ardından yangın başlattılar. Sosyal medyada 180 bin etkileşim yapıldı. Bu işleri yapanlara parazitler diyorum ve söylediklerini ciddiye almıyorum. Kimlerin yaptığını biliyorum. Bu kişiler Beşiktaş'tan ve seçim ortamından para kazanıyor. Camianın içi rahat olsun, inandıklarımızı yapacağız."
"SEÇİMDEN KORKMAM! ADAY OLMAK İSTEYEN AÇIKLASIN"
"Beş ayda durumu toparlamanın imkanı yok. Altı ayda bir seçim konusunun gündemde olması, Beşiktaş'a yakışmıyor. 13 ayda, 3 farklı başkan gördük. Bu belirsizlikler bitti ve icraat dönemi başladı. Aday olmak isteyen varsa, açıkça çıksın ve söylesin. Kapalı kapılar ardından ve sosyal medyada Beşiktaş'ı kaosa sürüklemeye çalışmayın. Takımın başarısız olmasını beklemeyin, kapılar arkasında beklemeyin! Beni yanlış anlamayın, ben seçimden korkmam. Bildiğimizi yapacağız."