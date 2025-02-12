Serdal Adalı’dan transfer açıklaması! İşte yeni scout şefi

Serdal Adalı (İHA)

"TRANSFERDE TUTARLILIK İÇERİSİNDE GİDECEĞİZ"

"Mazbatayı aldıktan sonra 40 gün geçti. Çok yoğun çalıştık ve basından gelen taleplere geri dönemedik. Camiamızın bilmesini istediğim konular var ama önce futbol yapısından bahsedeceğim. Çözüm yüksek maliyetlerle çok sayıda transfer değildir. Yeni yapılanma ile doğru organizasyonu kurmaktır. Göz boyama devri bitti. Beşiktaş'ın geleceği için doğru olduğuna inandığımız yolu seçtik. Son 3 yıldaki yanlışların ceremesini çekiyoruz. Transferde artık hata lüksümüz yok. 'Kendi paranız olsa böyle mi harcarsınız?' sözü vardır. Evet, Beşiktaş'ın parasını böyle harcamaya çalışıyoruz. Bundan sonra transferde tutartlılık içerisinde gideceğiz. Takımın 3 transfer dönemine ihtiyacı bulunuyor. Ara transfer bitti ama önümüzdeki sezonun hazırlıklarına başladık."

"YENİ SCOUT ŞEFİ EDUARD GRAF"

"Göreve geldiğimiz günden itibaren, her konuyu belirli bir plan çerçevesinde ve adım adım ele aldık. Önce teknik direktör konusu çözümlendi. Hocamız, dünya futbolunda önemli bir yeri olan, saygın bir spor insanı. Ferguson'un yarattığı 90lar jenerasyonunda yer alan, çok başarılı bir spor adamıyla çalışıyoruz. Aynı yapılanmayı burada birlikte yapacağız.

Kendisiyle birlikte 3 önemli yardımcısı da ekibimize katıldı. Molde'de teknik direktör olarak 2 şampiyonluk ve 2 kupa zaferi yaşamış Erling Moe, Manchester United'da 15 yıl kaleci antrenörü olarak görev yapan Richard Hartis, yine Manchester'da 7 yıl uzman analist olarak görev yapan Tom Green kulubümüzde göreve başladı. Bize büyük katkılar vermeye başladılar bile. Ayrıca yardımcı antrenör olarak Liverpool başta olmak uzun yıllar İngiltere'de görev yapmış Mike Marsch da bugün aramıza katılıyor.

Bahsettiğimiz şekilde scout ekiplerimiz de bizim için çalışmaya başladı. Kuzey Avrupa ve Amerika ligleri için John Vik ismini sizlere duyurduk. Kendisi Haaland başta olmak üzere çok sayıda yeteneği keşfeden kişidir. Ayrıca buradan ismini ilk kez paylaşacağım yeni scout şefimiz Eduard Graf ile de sözleşmemizi imzaladık. 1 Mart itibariyle aramıza katılacak."

"TRANSFERLERİ İŞ İNSANLARI YAPTI"

"Yaptığımız iki transfer için Beşiktaş'ın kasasından 1 kuruş çıkmayacak. Değerli iş insanlarından bu transferlere destekleri için teşekkür ederim."

"SAVCILIĞA BAŞVURUDA BULUNDUK"

"Stat ışıklandırması, çatı membranının yenilenmesi konusunda fahiş fiyatlar var. İhalesiz yapılmış. Üstelik CEO'ya haber bile verilmemiş. Bu sabah savcılığa başvurduk. Bazı habersiz satın almalar tespit ettik. Bu sabah savcılık başvurumu yaptık. Bunlar Beşiktaş'a yakışmayan işler. Altyapı ve amatör branşlarda tarihi zarar var! Voleybol ve hentbolda sıra dışı işler var. Hentbolda 10 Milyon TL'lik zarar, 88 Milyon TL'ye çıkmış. Voleybolda 3 Milyon TL'lik zarar, 100 Milyon TL'ye çıkmış. Takımların performansı ise değişmemiş. Altyapıda 104 Milyon TL zarardan, 710 Milyon TL zarara ulaşılmış. Bunların peşini bırakmayacağız. Her kuruşun hesabını bulacağız. Biz de harcadığımız her kuruşun hesabını vereceğiz. Borç 8 Milyar TL'den, 15 Milyar TL'ye çıkarılmış. Geldiğimizden beri tüm ödemeleri cebimizden karşıladık, bir süre daha böyle gidecek. Mayıs'tan Aralık'a kadar 45 Milyon € ödeme var."

"RAKİPLERDEN 2-3 YIL GERİDEYİZ"

"Mali yapı için gayrimenkul projelerine ihtiyaç var. Burada rakiplerin 2-3 yıl gerisindeyiz. İlk projemizin yeni halini Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na sunacağız. Ayrıca dört arazi için başvuru yaptık, inşallah olumlu sonuç alacağız."