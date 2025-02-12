Okan Buruk’tan Fenerbahçe’ye sahtekar yanıtı!

Okan Buruk (AA)

İşte Buruk'un sözleri

"Yakından tanıdığımız bir stadyum. Bizi iki maç bekliyor. İlk maçı deplasmanda oynamamız bizim için önemli olacak. Oyun içinde rakibimizin neleri iyi yaptığını daha önce de takip etmiştik. Onlar da bizi iyi tanıyor. Oyuncularıma güveniyorum. Önemli eksiklerimiz var ama başlayacak ve devam edecek oyunculara güveniyorum.

Yaşadığımız ülkede insanların daha duygusal olması, en fazla istemesi... Bunu da Galatasaray Kulübü yarattı, beklenti çok yüksek. Zaman zaman transferler gecikince baskı artıyor. Bir yandan yarışmamız, bir yandan transfer yapmamız gerekiyor. Bence ara transfer iyi geçti. En büyük sıkıntı 3 oyuncuyu kadroya yazabilmemiz oldu. Transfer dönemleri böyle geçiyor. Ligde 6 puan öndeyiz, Avrupa'da buraya kadar geldik. Bundan sonra benim işim zorlaşacak, çok kaliteli bir kadromuz oldu.

Atılan iftiralar, yapılan yanlışlar, oyuncularıma yapılan hakaretler. Benim oyuncuma kim sahtekar diyor TFF gerekli cezayı verecektir. Çünkü futbolun içinde o kadar çok şey sayabiliriz ki... Oyuncuların tavırları tabii çok önemli ama Fenerbahçe için belki 5 penaltı sayabiliriz bu şekilde. Futbolcular bunu bazen dener, oyuncu bazen gider faulü alır. Bunun kararını verecek olan hakemdir. Ayrıca VAR hakemi diye bir sistem var. Buradaki hakemlerin hatalarını oyuncular üzerinden tartışmak çok yanlış. Hiçbirimiz bunun için 'Sen iyi yaptın' demiyor ama bunu bir oyuncuya yüklemek yakışmıyor. Kimse benim oyuncuma sahtekar diyemez."