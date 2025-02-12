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Mourinho'dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11'ini belirledi

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turu play-off maçında Anderlecht ile karşılaşacak. Sarı lacivertlilerde hedef ilk maçtan galip ayrılıp rövanş öncesi avantaj sağlamak. Teknik direktör Jose Mourinho, kritik maçta sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte maça dair tüm gelişmeler ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:33 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 11:33
Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

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    UEFA Avrupa Ligi'nde bu sezon ilk kez düzenlenen lig aşamasında 10 puan toplayarak son 16 play-off turuna kalan Fenerbahçe, bu turda eşleştiği Belçika'nın Anderlecht takımıyla ilk maçına perşembe günü 20.45'te Şükrü Saracoglu Spor Kompleksi'nde çıkacak. Sarı-lacivertliler taraftarı önünde avantajlı skor almayı hedefliyor. Bu turun rövanşı 20 Şubat Perşembe günü oynanacak.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    ANDERLECHT İLE 7. MAÇ

    Sarı-lacivertliler, Belçika ekibi Anderlecht ile 7. kez karşılaşacak. Mor-beyazlılarla ilk olarak 1965 yılında Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda karşılaşan Fenerbahçe, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet alarak elendi. İki ekip daha sonra 2007-2008 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi Elemelerinde kozlarını paylaştı. Oynanan iki maçı da (1-0, 2-0) kazanan sarı-lacivertliler adını gruplara yazdırdı. Fenerbahçe, 2018-2019 sezonunda ise Avrupa Ligi'nde aynı grupta yer aldığı Anderlecht ile oynadığı maçlarda deplasmanda 2-2 berabere kalırken, Kadıköy'de 2-0'lık skorla sahadan galip ayrıldı.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    AVRUPA KUPALARINDA 283. MAÇ

    Fenerbahçe, Avrupa kupalarında bugüne kadar 282 kez boy gösterdi. Sarı-lacivertliler, bu süreçte 111 galibiyet alırken, 60 maçta da rakipleriyle berabere kaldı. 111 müsabakada ise yenilgi yaşadı. Kanarya, geride kalan karşılaşmalarda rakip fileleri 383 kez havalandırırken, kalesinde ise 402 gol gördü.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    AVRUPA LİGİ'NDE 145. MAÇ

    Sarı-lacivertliler, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi isimleriyle düzenlenen organizasyonda 145. sınavına çıkacak. Kanarya, bu kulvarda oynadığı 144 mücadelede 62 galibiyet, 37 beraberlik ve 45 mağlubiyet aldı. Bu süreçte 200 gole imza atan Fenerbahçe, kalesinde ise 182 gol gördü.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    SON 12 MAÇINI KAYBETMEDİ

    Jose Mourinho'nun öğrencileri, Süper Lig, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda çıktığı son 12 maçı kaybetmedi. Bu süreçte 9 galibiyet, 3 beraberlik alan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de de 6 maçlık galibiyet serisi bulunuyor. Son maçında ise Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    YENİ TRANSFERLER LİSTEYE EKLENDİ

    Fenerbahçe'nin ara transfer döneminde renklerine bağladığı Anderson Talisca ile Milan Skriniar UEFA listesine eklendi. Lig aşamasında son maçlarda özellikle sol kanatta sıkıntı yaşayan sarı-lacivertlilerde Filip Kostic de önümüzdeki turlar için ismi dahil edildi. Takımdan ayrılan Samet Akaydin ile sakatlıkları nedeniyle uzun süre takımda olmayacak olan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao listeden çıkartıldı.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    ANDERLECHT'İN AVRUPA LİGİ KARNESİ

    Fenerbahçe, bugüne kadar Belçika ekipleriyle 11 müsabakaya çıktı. Kanarya, en çok karşılaştığı Anderlecht'in yanı sıra Royal Antwerp ve Union Saint-Gilloise ile oynadı. Antwerp ile 2021-2022 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde karşılaşan Fenerbahçe, 1 galibiyet, 1 beraberlik elde etti. Union SG ile de son 2 sezonda Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde kozlarını paylaşan sarı-lacivertliler, rakibine karşı 2 galibiyet alırken, 1 defa mağlup oldu.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    NIKOLA DABANOVIC DÜDÜK ÇALACAK

    Fenerbahçe ile Anderlecht arasında oynanacak müsabakada Karadağ Futbol Federasyonu'ndan Nikola Dabanovic düdük çalacak. Dabanovic'in yardımcılıklarını Vladan Todorovic ile Srdjan Jovanovic yapacak. Maçın 4. hakemi ise Milos Boskovic olacak. Karşılaşmada VAR'da Pascal Müller, AVAR'da ise Robert Schröder görev yapacak.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Anderlecht maçı 11'ini büyük ölçüde netleştirdi. Portekizli çalıştırıcı, 2-0 kazanılan Corendon Alanyaspor maçında takımının 2. golünü kaydeden Anderson Talisca'yı ilk 11'de başlatmayı planlıyor.

    İşte sarı-lacivertlilerin muhtemel 11'i...

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

    İrfan Can, Mert, Skriniar, Çağlar, Kostic, Osayi, Fred, Szymanski, Talisca, Dzeko, En-Nesyri.

    Mourinho’dan Talisca kararı! Anderlecht maçı 11’ini belirledi

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