ING Türkiye Kupası Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı 85-80'lik skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

Bu sonuçla Anadolu Efes, turnuvaya veda eden taraf oldu. Beşiktaş Fibabanka ise yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.