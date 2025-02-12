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Kartal yarı finalde! Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes: 85-80 | MAÇ SOUNCU

Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası Play-Off çeyrek finalinde Anadolu Efes ile evinde karşılaştı. İki takımın Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde nefes kesen rekabetine sahne olan randevudan galip ayrılan taraf Kara Kartal oldu.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 23:16 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 23:16
Kartal yarı finalde! Beşiktaş Fibabanka - Anadolu Efes: 85-80 | MAÇ SOUNCU

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    ING Türkiye Kupası Play-Off Çeyrek Final mücadelesinde Beşiktaş Fibabanka, sahasında Anadolu Efes'i konuk etti. Beşiktaş Fibabanka Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı 85-80'lik skorla kazanan siyah-beyazlı ekip, adını yarı finale yazdırdı.

    Bu sonuçla Anadolu Efes, turnuvaya veda eden taraf oldu. Beşiktaş Fibabanka ise yarı finalde mücadele etmeye hak kazandı.

    Beşiktaş güçlü rakibini yenmeyi başardı (AA)Beşiktaş güçlü rakibini yenmeyi başardı (AA)

    BEŞİKTAŞ FİBABANKA: Needham 3, Mathews 5, Sleva 10, Berk Uğurlu 4, Terry 20, Yiğit Arslan 3, Allman 26, Morgan 5, Plavsic 9

    ANADOLU EFES: Nwora 21, Thompson 3, Bryant 25, Doğuş Özdemiroğlu 4, Oturu 4, Ercan Osmani 12, Smits 6, Dozier 5, Erkan Yılmaz, Beaubois

    1'İNCİ PERİYOT: 19-20

    DEVRE: 43-31

    3'ÜNCÜ PERİYOT: 61-67

    Beşiktaş Fibabanka, ING Türkiye Kupası çeyrek final maçında evinde konuk ettiği Anadolu Efes'i 85-80 mağlup etti. Bu sonucun ardından siyah-beyazlı ekip, adını dörtlü finale yazdırdı. Beşiktaş, Türkiye Kupası yarı final müsabakasında Mersin Spor ile karşı karşıya gelecek.