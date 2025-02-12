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Galatasaray'dan Trabzonspor'a Eren Elmalı göndermesi

Galatasaray, transferin son gününde Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı Eren Elmalı için özel bir transfer videosu paylaştı. Sarı-kırmızılı kulübün hazırladığı videoda yapılan gönderme dikkatlerden kaçmadı.

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Giriş Tarihi :12 Şubat 2025 , 22:03 Güncelleme Tarihi :12 Şubat 2025 , 22:03
Galatasaray’dan Trabzonspor’a Eren Elmalı göndermesi

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    Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı için "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" başlığıyla bir video yayınladı. Söz konusu videoda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.

    Eren Elmalı (Galatasaray)Eren Elmalı (Galatasaray)

    TARTIŞMA YARATAN POZİSYONA ATIFTA BULUNULDU
    Videoda, Eren Elmalı'nın Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında çizgiden çevirdiği pozisyona vurgu yapıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan bu mücadelede Ozan Tufan'ın attığı gol öncesinde, sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içeriden mi yoksa dışarıdan mı çevirdiği uzun süre tartışılmıştı.

    Galatasaray'ın transfer videosunda bu pozisyona yapılan gönderme, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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