Galatasaray’dan Trabzonspor’a Eren Elmalı göndermesi

Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı için "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" başlığıyla bir video yayınladı. Söz konusu videoda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.
Galatasaray, Trabzonspor'dan transfer ettiği Eren Elmalı için "#Hedef25 yolunda çizgimiz net!" başlığıyla bir video yayınladı. Söz konusu videoda, sezonun ilk yarısında oynanan Trabzonspor maçına gönderme yapıldı.
TARTIŞMA YARATAN POZİSYONA ATIFTA BULUNULDU
Videoda, Eren Elmalı'nın Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasında çizgiden çevirdiği pozisyona vurgu yapıldı. Sezonun ilk yarısında oynanan bu mücadelede Ozan Tufan'ın attığı gol öncesinde, sol kanattan çizgiye inen Eren Elmalı'nın topu içeriden mi yoksa dışarıdan mı çevirdiği uzun süre tartışılmıştı.
Galatasaray'ın transfer videosunda bu pozisyona yapılan gönderme, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
#Hedef25 yolunda çizgimiz net! 🦁#WeAreTheBestGalatasaray pic.twitter.com/DHpKH8Rata— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) February 12, 2025