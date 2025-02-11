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Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek

Adana Demirspor maçının tescili sonrası Okan Buruk kariyeri adına önemli bir başarıyı geride bırakmış olacak. Buruk, 1959 yılından bu yana 22. haftalar sonucunda 60 puana ulaşan ilk teknik adam olacak. Bir önceki rekor da 57 puanla Buruk’a aitti.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek

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    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere.

    Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak.

    Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı.

    Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    Buruk, tescilin ardından rekoru geliştirmiş olacak. Temmuz 2022'de Galatasaray'ın başına geçen 51 yaşındaki çalıştırıcı ligde 2022-23 ve 2023-24 sezonlarında ipi göğüslemeyi başarmıştı.

    Deneyimli hoca bu sezon da ligde oynadığı 22 maçta yenilgi yaşamayarak dikkatleri çekiyor. Söz konusu süreçte 19 galibiyet alan Buruk 2.73 puan ortalaması yakaladı.

    Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    HEDEFİ YİNE ŞAMPİYONLUK
    Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu kutlamak istiyor.

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