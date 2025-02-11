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Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-Kırmızılı takımın başında kırdığı rekorlara bir yenisini daha eklemek üzere. Başarılı çalıştırıcı, Adana Demirspor maçının tescili sonrası hem Galatasaray hem lig tarihinde 3 puanlı sisteme geçilen 1959 yılından itibaren 22. haftalar sonunda 60 puana ulaşan ilk teknik direktör olacak.

Yine Buruk yine rekor! Galatasaray Teknik Direktörü başardığı ilklere bir yenisini ekleyecek (Takvim.com.tr | Foto Arşiv) Oynattığı oyun, kazandığı şampiyonluklar ve kırdığı rekorlarla dikkat çeken deneyimli teknik adam geçen sezon da bu süreçte topladığı 57 puanla rekorun sahibi olmayı başarmıştı.