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Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı

Fenerbahçe’nin başında şu ana kadar 54 puana ulaşan Jose Mourinho son olarak 2011-12’de Real Madrid’i çalıştırırken aynı sürede 58 puan toplamıştı. Tecrübeli hoca ayrıca kariyerinin en iyi beşinci 22 hafta performansına ulaşmayı da başardı. Mourinho 05-06’da Chelsea ile 61 puan alıp şov yapmıştı.

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Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025
Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı

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    Alanya'da 2-0 kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkaran Fenerbahçe lider Galatasaray'ı amansız takibini sürdürüyor. Jose Mourinho oynattığı futbol halen tartışma konusu olsa da son dönemde elde ettiği skorlarla camianın güvenini kazanmayı başardı.

    Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    AYNI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ
    Portekizli hocanın 22 haftada topladığı 54 puan kariyeri açısından da önemli bir nokta. Mourinho böylece 13 yıl sonra en iyi 22 hafta performansını elde etmeyi başardı.

    Son olarak 2011-2012 sezonunda Real Madrid'i çalıştırırken aynı süreçte 58 puan elde eden Mourinho, takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı. Bu sezon Fenerbahçe ile gelen 54 puan aynı zamanda başarılı hocanın en iyi beşinci 22 haftalık performans oldu.

    Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    2005-2006'da Chelsea ile 22 haftada 61 puan toplayarak adeta şov yapan Mourinho ayrıca 2003-2004'te Porto'da 56 puan, 2004-2005'te Chelsea'de 55 puan ve 2010-2011'de Real Madrid'te 54 puan elde etmişti.

    Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

    CAMİANIN GÜVENİ ÇOK ARTTI
    Üst üste galibiyetlerle beraber taraftarların Mourinho'ya yönelik söylemleri fazlasıyla olumluya dönmüş durumda. Camia Portekizli hocanın şampiyonluk hasretine son vereceğine inanıyor.

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