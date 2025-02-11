Alanya'da 2-0 kazanarak galibiyet serisini 6 maça çıkaran Fenerbahçe lider Galatasaray 'ı amansız takibini sürdürüyor. Jose Mourinho oynattığı futbol halen tartışma konusu olsa da son dönemde elde ettiği skorlarla camianın güvenini kazanmayı başardı.

Mourinho kendini aştı! TAKVİM tüm kariyerini mercek altına aldı: 13 yıl sonra en iyi 22 hafta grafiğine imza attı (Takvim.com.tr | Foto Arşiv)

AYNI ESKİ GÜNLERDEKİ GİBİ

Portekizli hocanın 22 haftada topladığı 54 puan kariyeri açısından da önemli bir nokta. Mourinho böylece 13 yıl sonra en iyi 22 hafta performansını elde etmeyi başardı.

Son olarak 2011-2012 sezonunda Real Madrid'i çalıştırırken aynı süreçte 58 puan elde eden Mourinho, takımını şampiyonluğa ulaştırmıştı. Bu sezon Fenerbahçe ile gelen 54 puan aynı zamanda başarılı hocanın en iyi beşinci 22 haftalık performans oldu.