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Fenerbahçe'den Eser Gürbüz'e takip!

Fenerbahçe, Heerenveen formasıyla çıktığı ilk 2 maçta 2 gol atan 17 yaşındaki Türk yetenek Eser Gürbüz'ü takibe aldı. Sağ ve sol kanatta oynayan, alt yaş gruplarında Hollanda forması giyen Eser Gürbüz için Fenerbahçe, takibine devam edecek.

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:31 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:31
Fenerbahçe’den Eser Gürbüz’e takip!

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    Fenerbahçe yönetimi, Heerenveen'in 17 yaşındaki Türk yeteneği Eser Gürbüz'ü transfer gündemine aldı.

    Go Ahead Eagles altyapısından 2023'te Heerenveen altyapısına transfer olan Eser Gürbüz, takımın teknik direktörü olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Robin van Persie tarafından A takıma alındı.

    25 Ocak'ta Volendam'a karşı U21 maçında 90 dakika sahada kalan ve 1 gol atan Eser, 1 Şubat'ta Fortuna Sittard'a karşı son 26 dakika oyuna dahil edildi. 1 gol atan Eser, A takımla çalışmalarına devam etti ve 9 Şubat'taki Twente maçında son 17 dakikada oyuna alındı ve yine gol yaptı.

    İlk iki maçında iki gol atan Eser Gürbüz, performansıyla Fenerbahçe'nin radarına girmeyi başardı.

    Sağ ve sol kanatta oynayan, alt yaş gruplarında Hollanda forması giyen Eser Gürbüz için Fenerbahçe, takibine devam edecek.

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