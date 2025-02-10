Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi kaç yaşında ve hangi ülkeden?

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı. Futbol severler ise genç yetenek hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Elan Ricardo kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

Fotoğraflar: AA ELAN RİCARDO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ HAKKINDA DETAYLAR Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, orta sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. 20 Şubat 2004 doğumlu olan Ricardo, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki oyuncu, futbol kariyerine CD La Equidad altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi.