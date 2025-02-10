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Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi kaç yaşında ve hangi ülkeden?

Beşiktaş’ın yeni transferi futbol dünyasında heyecan yarattı. Siyah-beyazlıların kadrosuna kattığı Brezilyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo, futbol severler tarafından merak ediliyor. Peki, Elan Ricardo kimdir, kaç yaşında ve nereli? Hangi takımlarda forma giydi? İşte, Beşiktaş’ın yeni yıldızı hakkında detaylar…

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Giriş Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:33 Güncelleme Tarihi :10 Şubat 2025 , 17:33
Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi kaç yaşında ve hangi ülkeden?

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    Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı. Futbol severler ise genç yetenek hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Elan Ricardo kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    ELAN RİCARDO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ HAKKINDA DETAYLAR

    Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, orta sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. 20 Şubat 2004 doğumlu olan Ricardo, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki oyuncu, futbol kariyerine CD La Equidad altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi.

    ELAN RİCARDO'NUN KARİYERİ VE OYUN TARZI

    Profesyonel kariyerinde yaklaşık 50 maça çıkan genç futbolcu, bu süreçte 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Defansif ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Ricardo, pas yeteneği, oyun görüşü ve duran toplardaki başarısıyla öne çıkıyor. Uzaktan sert şutlarıyla tanınan futbolcu, aynı zamanda hızlı oyun stili ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor.

    BEŞİKTAŞ TRANSFERİ İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

    Beşiktaş, Elan Ricardo'nun transferi için prensip anlaşmasına vardığını duyurdu. Oyuncunun sağlık kontrolleri ve resmi imza sürecini tamamlamak üzere 11 Şubat 2025'te İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Beşiktaş yönetiminin, genç futbolcunun takıma katılmasıyla orta saha rotasyonunu güçlendirmeyi hedeflediği belirtiliyor.

    Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Élan Ricardo İstanbula geliyorBeşiktaş bir transferi daha açıkladı! Élan Ricardo İstanbula geliyor
    Beşiktaş bir transferi daha açıkladı! Élan Ricardo İstanbul'a geliyor

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