Elan Ricardo kimdir? Beşiktaş’ın yeni transferi kaç yaşında ve hangi ülkeden?

Beşiktaş, devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip, Brezilyalı orta saha oyuncusu Elan Ricardo'yu renklerine bağladı. Futbol severler ise genç yetenek hakkında araştırmalarını sürdürüyor. Peki, Elan Ricardo kimdir, kaç yaşında ve hangi takımlarda oynadı?
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ELAN RİCARDO KİMDİR, KAÇ YAŞINDA? BEŞİKTAŞ'IN YENİ TRANSFERİ HAKKINDA DETAYLAR
Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Kolombiyalı futbolcu Elan Ricardo, orta sahadaki performansıyla dikkat çekiyor. 20 Şubat 2004 doğumlu olan Ricardo, Kolombiya'nın Barranquilla kentinde dünyaya geldi. 184 cm boyundaki oyuncu, futbol kariyerine CD La Equidad altyapısında başladı ve burada A takıma yükseldi.
ELAN RİCARDO'NUN KARİYERİ VE OYUN TARZI
Profesyonel kariyerinde yaklaşık 50 maça çıkan genç futbolcu, bu süreçte 9 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Defansif ve ofansif orta saha mevkilerinde oynayabilen Ricardo, pas yeteneği, oyun görüşü ve duran toplardaki başarısıyla öne çıkıyor. Uzaktan sert şutlarıyla tanınan futbolcu, aynı zamanda hızlı oyun stili ve top hakimiyetiyle dikkat çekiyor.