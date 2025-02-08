Son aday Ugrınıc

Danylo Sikan ve Oleksandr Zubkov için Ukrayna kulübü Shakhtar'a 12 milyon Euro bonservis ödeyecek olan Trabzonspor, Gaziantep FK'dan da Mustafa Eskihellaç'ı renklerine bağladı.



Ancak 8 numara ve stoper için de yeni hamleler yapılıyor. Orta saha için Filip Ugrinic'in ismi gündeme geldi. 26 yaşındaki merkez orta saha, Young Boys'ta forma giyiyor.



İsviçre ekibi ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan 1.84 boyundaki futbolcu, menajerler tarafından Bordo-Mavili kulübe önerildi. 7 milyon Euro'luk market değeri bulunan futbolcu için Karadeniz devinin 3 milyon Euro ile Young Boys'un kapısını çalması bekleniyor. Young Boys'ta 102 maça çıkan Ugrinic, 14 gol attı ve 16 da asist yaptı.

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