Beşiktaş 'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo , İstanbul'a geldi. Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.