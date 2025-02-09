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Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a gelerek kulüp yetkilileri ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Genç oyuncu, havalimanında taraftarlarıyla fotoğraf çektirip imza atarken, sağlık kontrollerinin ardından 4,5 yıllık sözleşme için hazırlıklar başladı.

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Giriş Tarihi :09 Şubat 2025 , 01:32 Güncelleme Tarihi :09 Şubat 2025 , 01:32
Beşiktaş’ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul’a geldi!

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    Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi. Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

    Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!

    Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!

    Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi. Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

    Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo İstanbul'a geldi!


    Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

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