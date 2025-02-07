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Galatasaray'da Yusuf Demir kafa karıştırdı

Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir, Boluspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:55 Güncelleme Tarihi :07 Şubat 2025 , 15:55
Galatasaray’da Yusuf Demir kafa karıştırdı

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    Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. maçında deplasmanda Boluspor'u 4-1 mağlup etti.

    Sarı kırmızılı ekipte yabancı kontenjanında yer açmak amacıyla takımdan ayrılması planlanan Yusuf Demir, Boluspor karşısında gösterdiği performansla dikkat çekti.

    Morata ve Ahmed Kutucu'ya asist yaparken bir de gol atan 21 yaşındaki oyuncu, sezonun ikinci yarısında takıma faydalı olabileceğini gösterdi.

    Mücadeleyi 1 gol ve 2 asistle tamamlayan Yusuf, bu başarısından dolayı büyük mutluluk duyduğunu ve süre aldıkça en iyi performansını sergilemeye çalışacağını ifade etti.

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