SEGA ve Sports Interactive, bugüne dek iki defa ertelenen FM25'i iptal etti ve şimdi serinin bir sonraki oyunu olan Football Manager 26 üzerine yoğunlaşıyor.



Bu karar, SEGA'nın en son finansal raporları kapsamında açıklandı ve yıllık spor oyunu serisi adına beklenmedik bir hamle olarak değerlendirildi.



FM25, serinin en büyük yeniliklerinden biri olarak duyurulmuş ancak sürekli ertelenmişti. Oyunun son ertelenmesi, sezon ortasında çıkmasını gerektirecek ve aynı yıl içinde hem FM25 hem de FM26'nın satışa sunulması gibi bir durumu ortaya çıkaracaktı. Şimdi ise FM25'in geliştirilmesine tamamen son verildi.



Sports Interactive, iptal nedeniyle bir özür mesajı yayınladı ve oyunu ön sipariş sürecindeyken satın alan oyuncuların otomatik olarak geri ödeme alacaklarını duyurdu.



"FM25 için ön sipariş veren devasa oyuncu kitlemize güvenleri ve destekleri için teşekkür ederiz. Sizi hayal kırıklığına uğrattığımız için çok üzgünüz," açıklamasında bulunan Sports Interactive, "Bu kararın büyük bir hayal kırıklığı yaratacağının farkındayız, özellikle de çıkış tarihinin iki kez değiştiğini ve ilk oynanış videosunu büyük bir heyecanla beklediğinizi biliyoruz," ifadelerine yer verdi.



Bununla birlikte daha önce açıklandığı gibi serinin son yayınlanan oyunu FM24 için yeni bir oyuncu veri güncellemesi yayınlanmayacak. Sports Interactive, "Bu büyük bir çalışma gerektirir ve bir sonraki oyunun geliştirilmesine tam odaklanmamızı engeller." diyerek FM25'in iptal edilmesinin bu kararı değiştirmediğini belirtti.