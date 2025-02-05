Ndour’dan ayrılık itirafı!

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshetmesi sonrası PSG'ye dönen Cher Ndour, daha sonra bonservisiyle birlikte Fiorentina'ya imza attı.İtalyan ekibine transferinin ardından açıklamalarda bulunan 20 yaşındaki futbolcu, yurt dışında oynadığı dönemde önemli tecrübeler elde ettiğini belirterek,açıklamasında bulundu.Oynadığı pozisyonla ilgili konuşan Cher Ndour,ifadelerini kullandı.Cher Ndour, son olara,dedi.Beşiktaş'ta bu sezon 22 maçta süre bulan İtalyan oyuncu, 1 gol attı ve 2 asist yaptı.