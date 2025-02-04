Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır’dan kariyer rekoru!

Kayserispor maçında yaptığı birbirinden şık kurtarışlara beraberliği kurtaran adam olan Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır önemli bir başarıya imza attı.

Fırtına'nın kaptanı ligde çıktığı 20 maçın 9'unda kalesini gole kapatarak kariyer rekorunu kırdı. Bu sezon Süper Lig'de 5+maçta görev yapan kaleciler arasında en yüksek gole kapatma oranına sahip olan Uğurcan Çakır (%45; 9 gole kapama/20 maç), kariyerinde en yüksek oranına ulaştığı sezonu yaşıyor.

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş de Kayseri maçının ardından,"Uğurcan gayet iyiydi. Özellikle ikinci yarı birçok pozisyonda oyuna 'dur' dedi" ifadelerini kullanmıştı. Kayserispor teknik patronu Sergej Jakirovic ise milli eldiven için " Trabzonspor kalecisinin maçın adamı olduğunu söyleyebilirim" demişti.



13 MAÇTA GOL YEMEDİ

Trabzonspor formasıyla bu sezon 27 maçta sahaya çıkan Uğurcan kalesinde 28 gol görürken 13 maçta ise geçit vermedi.