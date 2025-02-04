Spor yazarları Gaziantep FK - Galatasaray maçını değerlendirdi!

LEVENT TÜZEMEN – 3 TEMEL KURAL

Sistemler maç kazanmaz, stratejiler başarıyı getirir. Morata transferinden sonra Okan Buruk planlarını 3-4-1-2 anlayışı üzerine yapacak. Çünkü Okan hoca ikili forvet oynamayı Osimhen-İcardi ile birlikte denedi ve başarılı da oldu. Bu sistemin işlemesi için bana göre 3 temel kural var;

1- Savunmanın üçlüsünden birinin çok hızlı olması gerekir. Abdülkerim ve Kaan Ayhan hızlı değiller. Tek Sanchez yetmez. Defansa alınacak oyuncunun çok hızlı olması gerekir.