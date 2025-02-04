PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ın Kırklarelispor maçı ilk 11'i belli oldu

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Yenilenen formatıyla yine büyük bir heyecana sahne olan organizasyonda akşamın son maçı Beşiktaş ile Kırklarelispor arasında oynanıyor. Ligde istediği sonuçları alamayan ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen Kartal, kupayı geçen sezon olduğu gibi müzesine götürmek istiyor. Siyah beyazlı ekibin ilk 11'i de belli oldu. A Spor'dan yayınlanan Beşiktaş - Kırklarelispor maçını takvim.com.tr'den canlı izleyebilirsiniz.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :04 Şubat 2025 , 19:01 Güncelleme Tarihi :04 Şubat 2025 , 19:05
Beşiktaş’ın Kırklarelispor maçı ilk 11’i belli oldu

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Yeni formatında grup usulüyle oynanan organizasyonda Beşiktaş'ın rakibi Kırklarelispor.

    CANLI İZLE

    A Spor'dan canlı yayınlanan Beşiktaş - Kırklarelispor maçını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.

    ASpor CANLI YAYIN

    Beşiktaş Twente'ye yenilerek Avrupa Ligi'nden elenmişti (Takvim Foto Arşiv)Beşiktaş Twente'ye yenilerek Avrupa Ligi'nden elenmişti (Takvim Foto Arşiv)

    BEŞİKTAŞ - KIRLARELİSPOR İLK 11'LERİ

    BEŞİKTAŞ: Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Chamberlain, Mario, Muçi, Semih, Mustafa

    KIRKLARELİSPOR:

    Beşiktaş geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü (AA)Beşiktaş geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü (AA)

    KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI

    Türkiye Kupası'nda program şöyle:

    5 ŞUBAT ÇARŞAMBA

    13.00 İskenderunspor - Trabzonspor

    15.30 Bodrum FK - Antalyaspor

    18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü

    20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK

    6 ŞUBAT PERŞEMBE

    13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa

    16.00 Boluspor - Galatasaray

    18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük

    20.45 Göztepe - Gaziantep FK