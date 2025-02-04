Turkuvaz Medya'nın yayıncılığını üstlendiği Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan grup maçlarıyla devam ediyor. Yeni formatında grup usulüyle oynanan organizasyonda Beşiktaş'ın rakibi Kırklarelispor.
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A Spor'dan canlı yayınlanan Beşiktaş - Kırklarelispor maçını takvim.com.tr'den izleyebilirsiniz.
Beşiktaş Twente'ye yenilerek Avrupa Ligi'nden elenmişti (Takvim Foto Arşiv)
BEŞİKTAŞ - KIRLARELİSPOR İLK 11'LERİ
BEŞİKTAŞ: Onur, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Salih, Chamberlain, Mario, Muçi, Semih, Mustafa
KIRKLARELİSPOR:
Beşiktaş geçen sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı müzesine götürmüştü (AA)
KUPADA 2. HAFTA PROGRAMI
Türkiye Kupası'nda program şöyle:
5 ŞUBAT ÇARŞAMBA
13.00 İskenderunspor - Trabzonspor
15.30 Bodrum FK - Antalyaspor
18.00 Çaykur Rizespor - MKE Ankaragücü
20.30 Fenerbahçe - Erzurumspor FK
6 ŞUBAT PERŞEMBE
13.00 İstanbulspor - Kasımpaşa
16.00 Boluspor - Galatasaray
18.30 Corendon Alanyaspor - Fatih Karagümrük
20.45 Göztepe - Gaziantep FK