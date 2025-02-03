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Ahmed Kutucu Galatasaray'da ilk golünü attı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray, Gaziantep FK'ya konuk oldu. Karşılaşmaya adeta golle başlayan Cimbom'un sayısı Ahmed Kutucu'dan geldi. Yıldız oyuncu yeni kulübünde ilk kez gol sevinci yaşadı.

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Giriş Tarihi :03 Şubat 2025 , 20:09 Güncelleme Tarihi :03 Şubat 2025 , 20:59
Ahmed Kutucu Galatasaray’da ilk golünü attı

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    Galatasaray, Trednyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 4. dakikasında Mertens'in köşe vuruşunda yaptığı ortaya tam ceza sahası çizgisinde vuran Ahmed Kutucu ağları bulmayı başardı.

    Ahmed Kutucu (AA)Ahmed Kutucu (AA)

    Gurbetçi futbolcu, 6 milyon euroya transfer olduğu yeni kulübünde ilk kez gol atmış oldu. Ayrıca Ahmed ilk defa 11'de yer aldı.

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