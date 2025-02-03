Ahmed Kutucu Galatasaray’da ilk golünü attı

Galatasaray , Trednyol Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Mücadelenin 4. dakikasında Mertens'in köşe vuruşunda yaptığı ortaya tam ceza sahası çizgisinde vuran Ahmed Kutucu ağları bulmayı başardı.

Ahmed Kutucu (AA)

Gurbetçi futbolcu, 6 milyon euroya transfer olduğu yeni kulübünde ilk kez gol atmış oldu. Ayrıca Ahmed ilk defa 11'de yer aldı.