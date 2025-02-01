Seriye devam edelim! Trabzonspor, Kayserispor deplasmanında galibiyet arıyor

Süper Lig'de bugün Kayserispor ile karşılaşacak olan Trabzonspor, hem bu sezonki deplasman galibiyeti hasretini sonlandırmak, hem de üst üste aldığı iki galibiyetiyle seriyi sürdürüp üst sıralara doğru tırmanışa geçmek istiyor.

Teknik direktör Şenol Güneş, kritik maç öncesi oyuncularıyla yaptığı toplantıda, "Son haftalarda artan performansımız var. Kupada ve ligde önemli galibiyetler elde ettik. Kayseri hoca değişikliğine gitti. Kendilerini ispat etmek isteyeceklerdir. 90 dakika boyunca dikkatli olmalıyız. Seriye dikkat edelim" dedi.

Fırtına'da Okay, Draguş, Arif ve Serdar Saatçi'nin sakatlığı devam ediyor. Sakatlığı nedeniyle sadece bir antrenmana çıkan Nwakaeme'nin ise maça yedek kulübesinde başlaması bekleniyor. Trabzonspor, Hatay ile birlikte dış sahada galip gelemeyen iki takımdan biri durumunda. Sahasında oynadığı iki lig ve biri kupa olmak üzere son 3 karşılaşmayı da kazanan Trabzon, yaklaşık 27 gün sonra deplasman maçına çıkacak.