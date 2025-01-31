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Maximin için Napoli iddiası!

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı. Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

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Giriş Tarihi :31 Ocak 2025 , 14:19 Güncelleme Tarihi :31 Ocak 2025 , 14:19
Maximin için Napoli iddiası!

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    Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Al Ahli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Allan Saint-Maximin'e dev bir talip çıktı.

    Fabrizio Romano'nun haberine göre, İtalyan ekibi Napoli, Maximin ile ilgileniyor.

    Napoli, Fransız futbolcunun transferi için Al Ahli ile temas kurdu ve Suudi Arabistan temsilcisine kiralık teklif gönderdi.

    Napoli ile Al Ahli'nin 27 yaşındaki futbolcunun transferi için olası anlaşması halinde transfer için Fenerbahçe'nin kararının da belirleyici olması bekleniyor.

    Fenerbahçe'de bu sezon 24 maçta süre bulan Maximin, 3 gol attı ve 4 asist yaptı.

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