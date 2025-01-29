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Galatasaray'da 3 eksik! Ajax maçı kadrosu belli oldu

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. haftasında Ajax ile karşılaşacak olan Galatasaray, maç öncesi kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları nedeniyle Kerem Demirbay ve Mauro Icardi kadroya alınmazken, Hakim Ziyech de Amsterdam'a götürülmedi.

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Giriş Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:53 Güncelleme Tarihi :29 Ocak 2025 , 15:53
Galatasaray’da 3 eksik! Ajax maçı kadrosu belli oldu

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    UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, maçın oynanacağı Amsterdam'a gitti. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak mücadele öncesi hazırlıklarını tamamlayan sarı-kırmızılı ekip, İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali'nden hareket etti.

    Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçına Ajax deplasmanında çıkacak. Sarı kırmızılıların Hollanda'ya giden kadrosu açıklandı. Transferi söz konusu olan Hakim Ziyech ile sakatlığı bulunan Mauro Icardi ve Kerem Demirbay kafilede yer almadı.

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    Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu (Galatasaray X hesabı)Galatasaray'ın Ajax maçı kadrosu belli oldu (Galatasaray X hesabı)