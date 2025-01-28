Fenerbahçe’den Marcus Rashford açıklaması!

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, son günlerde Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğu iddia edilen Manchester United'ın yıldızı Marcus Rashford ile alakalı açıklamalarda bulundu.



"RASHFORD'A KESİN OLARAK İLGİMİZ YOK"



İngiliz medya kuruluşu Sky Sports'a bağlanan Ilıcalı konuyla ilgili, "Rashford haberleri çıktı... Öncellikle o muazzam bir oyuncu. Ancak takımda iki tane benzer oyuncu olması planlamaya uymuyor. Oyuncu bizim önümüze geldik ancak 'hayır' demek zorunda kaldık. Bu konuda herhangi bir hamlemiz olmayacak. Kesin olarak söylüyorum bir ilgimiz yok" ifadelerini kullandı.