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Süper Lig'de bu da oldu! VAR karar değiştirdi

Süper Lig'in 21. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Adana Demirspor'u ağırladı. Ev sahibi ekip Ali Sowe'la golü buldu ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırdı. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi. Daha sonra ise santranın yapılmasını istemedi ve inceleme devam etti, bu kez ofsayt olduğu tespit edildi. İşte o görüntü...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 14:10 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 14:14
Süper Lig’de bu da oldu! VAR karar değiştirdi

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    Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 21. haftasında Adana Demirspor'u konuk etti.

    ÖNCE GOLÜ VERDİ, ARDINDAN İPTAL ETTİ

    Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde ev sahibi ekip Ali Sowe'la golü buldu ancak yardımcı hakem bayrağını kaldırınca filelerle buluşan top gol değeri kazanmadı. VAR incelemesi sonrası hakem golü verdi. Daha sonra santranın yapılmasını istemedi ve inceleme devam etti, bu kez ofsayt olduğu tespit edildi.

    İşte o pozisyon. (BeIN Sports)İşte o pozisyon. (BeIN Sports)

    TEKNİK HATA YAŞANDI

    Yayıncı kuruluş beIN Sports'tan aktarılan bilgiye göre; VAR'da teknik bir hata yaşandığı ve golün verilme nedeninin bundan dolayı olduğu belirtildi.

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