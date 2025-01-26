📺 Fenerbahçe - Göztepe MAÇI CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.
Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.
📅 MAÇ TARİHİ VE SAATİ
Karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.
📡 HANGİ KANALDA?
Maç, beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Digitürk üyeliği bulunan futbolseverler, bu mücadeleyi yüksek kaliteyle izleyebilir.
🎙️ RADYO YAYINI
Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak dinlenebilir. Büyük illerdeki TRT Radyo 1 frekansları şu şekilde:
🟡 EN-NESYRİ'NİN FORMU ZİRVEDE!
Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle yıldızlaşan Faslı golcü, takımın en önemli kozu olacak.
🏟️ MOURİNHO TRİBÜNDE!
Teknik direktör Jose Mourinho, cezalı olduğu için bu kritik maçı tribünden takip edecek.
💰 GALİBİYET PRİMİ
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçını kazanmaları durumunda teknik ekip ve futbolculara 500 bin dolar galibiyet primi vereceğini açıkladı.
🎥 CANLI İZLE
https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Maçı radyo üzerinden TRT Radyo 1'e bağlanarak canlı dinleyebilirsiniz.