📺 Fenerbahçe - Göztepe MAÇI CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.