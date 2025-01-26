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📺 Fenerbahçe - Göztepe MAÇI CANLI

Fenerbahçe ile Göztepe, Trendyol Süper Lig 21. Hafta mücadelesinde Ülker Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Bu heyecan dolu mücadeleyi canlı ve reklamsız bir şekilde takip etmek isteyenler için detaylar şöyle...

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Giriş Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:42 Güncelleme Tarihi :26 Ocak 2025 , 18:42
📺 Fenerbahçe - Göztepe MAÇI CANLI

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Fenerbahçe, Süper Lig'de Göztepe ile kritik bir karşılaşmaya çıkıyor. Ülker Stadyumu'nda oynanacak bu zorlu mücadelede sarı-lacivertliler, hem galibiyet serisini sürdürmek hem de liderlik yarışında avantaj elde etmek istiyor.

    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

    📅 MAÇ TARİHİ VE SAATİ

    Karşılaşma, bu akşam saat 19.00'da başlayacak.

    📡 HANGİ KANALDA?

    Maç, beIN Sports 1 ekranlarından şifreli olarak yayınlanacak. Digitürk üyeliği bulunan futbolseverler, bu mücadeleyi yüksek kaliteyle izleyebilir.

    🎙️ RADYO YAYINI
    Fenerbahçe - Göztepe karşılaşması, TRT Radyo 1 üzerinden canlı olarak dinlenebilir. Büyük illerdeki TRT Radyo 1 frekansları şu şekilde:

    • İstanbul: 95.6
    • Ankara: 93.3
    • İzmir: 94.7
    • Bursa: 87.9
    • Adana: 105.1

    🟡 EN-NESYRİ'NİN FORMU ZİRVEDE!
    Son 11 lig maçında 9 gol ve 4 asistle yıldızlaşan Faslı golcü, takımın en önemli kozu olacak.

    🏟️ MOURİNHO TRİBÜNDE!
    Teknik direktör Jose Mourinho, cezalı olduğu için bu kritik maçı tribünden takip edecek.

    💰 GALİBİYET PRİMİ
    Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Göztepe maçını kazanmaları durumunda teknik ekip ve futbolculara 500 bin dolar galibiyet primi vereceğini açıkladı.

    🎥 CANLI İZLE

    https://beinsports.com.tr/ adresinden maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. Ayrıca Maçı radyo üzerinden TRT Radyo 1'e bağlanarak canlı dinleyebilirsiniz.

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    Fotoğraflar: AAFotoğraflar: AA

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