Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

4 EKSİK

Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.