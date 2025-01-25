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Mourinho'dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11'ini belirledi

Süper Lig'de heyecan 21. hafta maçlarıyla devam ediyor. Zorlu maçta Fenerbahçe sahasında Göztepe ile karşılaşacak. Teknik direktör Jose Mourinho, karşılaşma öncesinde sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte maça dair detaylar ve muhtemel 11...

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 20:22 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 20:22
Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

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    Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında 26 Ocak Pazar günü Göztepe'yi konuk edecek. Ülker Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Ligde son 3 maçını kazanan Fenerbahçe, 20. haftada deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 ile geçti.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Teknik direktör Jose Mourinho'nun ekibi, zirvedeki rakibi Galatasaray'ın puan kaybettiği haftayı galibiyetle tamamlayarak aradaki puan farkını 6'ya indirdi.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    UEFA Avrupa Ligi'nde ağırladığı Fransız ekibi Olimpik Lyon ile golsüz berabere kalan sarı-lacivertliler, Göztepe'yi mağlup ederek çıkışını sürdürmeyi hedefliyor.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    DIEGO CARLOS KADIKÖY'E ÇIKACAK

    Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilyalı stoper Diego Carlos, ilk kez Kadıköy'e çıkacak. İngiltere'nin Aston Villa ekibinden kadroya katılan 31 yaşındaki savunmacı, maç öncesinde yeni takımıyla 2 idmanda yer aldı.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    İSMAİL YÜKSEK HAFTALAR SONRA KADROYA GİRECEK

    Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 3 hafta aranın ardından forma giyebilecek.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle ligde 3, Avrupa ve kupada da 1'er maç kaçıran 25 yaşındaki oyuncu, karşılaşma öncesi son 2 idmanda takımla çalıştı.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    İsmail, Mourinho'nun görev vermesi durumunda Göztepe karşısında ter dökecek.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    4 EKSİK

    Fenerbahçe, Göztepe karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak. Uzun süredir takımdan ayrı kalan Jayden Oosterwolde ve Rodrigo Becao'nun yanı sıra Dominik Livakovic ve Mert Müldür, sakatlıkları dolayısıyla forma giyemeyecek.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    SINIRDA TEK İSİM SZYMANSKI

    Fenerbahçe'nin Polonyalı orta sahası Sebastian Szymanski, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-lacivertli genç oyuncu, kart görmesi durumunda Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    Szymanski'nin yanı sıra sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Jayden Oosterwolde'de sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

    MOURINHO KARARINI VERDİ!

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Göztepe karşısında sahaya süreceği ilk 11'i belirledi.

    İşte sarı lacivertlilerin muhtemel 11'i;

    İrfan Can, Diego Carlos, Çağlar, Djiku, Osayi, Kostic, Amrabat, Fred, Tadic, En-Nesyri, Dzeko.

    Mourinho’dan sürpriz Diego Carlos kararı! Göztepe maçı 11’ini belirledi

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