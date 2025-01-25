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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray paylaşımı

Bir süredir İstanbul'da bulunan Bafetimbi Gomis, Galatasaray ile ilgili bir paylaşım yaptı. Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

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Giriş Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:28 Güncelleme Tarihi :25 Ocak 2025 , 13:28
Bafetimbi Gomis’ten Galatasaray paylaşımı

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    Bir süredir İstanbul'da bulunan Galatasaray'ın eski futbolcusu Bafetimbi Gomis, saır-kırmızılı kulübü ziyaret etti.

    Gomis, İstanbul'dan ayrılırken sosyal medyada bir paylaşımda bulundu.

    İşte o paylaşım;

    "Yeniden İstanbul'da olmak, Galatasaray'ı hissetmek, dostları görmek çok güzeldi. Bu şehri ve kulübü her zaman unutulmaz kılan hoş sebepler var.

    Okan hocaya sezonun geri kalanında başarılar diliyorum. Nasıl kazanılacağını ve takımını çok iyi biliyor. Yolun sonu 5. yıldız, hedef büyük ama o Okan Buruk herkese başarı güvenini hissettiriyor.

    Yakın zamanda tekrar görüşeceğiz İstanbul ve Galatasaray."

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