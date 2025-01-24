SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Samet Akaydin Rizespor'da!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Samet Akaydin, Çaykur Rizespor ile anlaştı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:48 Güncelleme Tarihi :24 Ocak 2025 , 11:48
Samet Akaydin Rizespor’da!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de, milli futbolcu Samet Akaydin ile yollar ayrılıyor.

    Rizespor ile prensip anlaşması sağlandığı belirtilen transferde, Samet Akaydin'in bonservisiyle birlikte Rize ekibine katılacağı ifade edildi.

    Oyuncu ve Rizespor arasında 1.5 yıllık anlaşma üzerinde mutabakata varıldı.

    SEZON PERFORMANSI

    Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 7 maça çıkan Samet Akaydin, toplam 509 dakika süre aldı ve 1 gol kaydetti.

    Oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

    Galatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyorGalatasaraydan Fenerbahçeye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Sinema ve dizi sektörünü tekele bağlayan Ayşe Barım’a Gezi Parkı şortuşturması! Takvim kanıt niteliğindeki görüntüleri buldu
    Bolu’daki yangın faciasında bir skandal daha patlak verdi! Tanju Özcan itfaiye aracını satıp makam aracı almış
    Anadolu Ajansı
    Tuzla’da servis şarampole yuvarlandı: Ölü ve yaralılar var!
    Trump imzayı attı dosyalar açılıyor! ABD tarihinin en önemli 3 suikastı: John F. Kennedy, Robert F. Kennedy, Martin Luther King Jr…
    Müge Anlı’ya büyü mü yapıldı? Home office üfürükçü tutuklandı! Sözleri şaşkınlık yarattı: Mehdi Bursa’da
    Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye dev çalım! Skriniar yanıtı geliyor
    Halit Ergül’ün usulsüzlükleri gün yüzüne çıktı! Ekiplerden para mı istedi? Korkunç tünel iddiası
    Elazığ depreminin üzerinden 5 yıl geçti! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı TOKİ ile yaraları sardı
    Grand Kartal Otel’deki yangın faciasında yeni gelişme: İtfaiye raporu ortaya çıktı!
    Emekliye 1.969 TL fark! Yeni taban aylıklar ne zaman yasalaşacak? SSK ve Bağ-Kur’lular ne alacak?
    Meteoroloji’den kuvvetli sağanak alarmı: Marmara için uyarı verildi! Özellikle o saatlere dikkat
    CANLI TAKİP | Kartalkaya’daki otel yangını: Sorumlular hesap verecek! Gözaltı sayısı yükseldi
    Türkiye ile Ruanda arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğan ve Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame’den önemli açıklamalar
    Umutlar Danimarka’ya! Fenerbahçe - Lyon: 0-0 | MAÇ SONUCU