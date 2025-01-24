Rafa Silva yeniden parlıyor!

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Rafa Silva, Avrupa Ligi'ndeki Athletic Bilbao maçına damga vuran isimdi. 1 gol, 2 asistle 4-1'lik galibiyetin baş mimarı olan Portekizli yıldız, sezon başındaki görüntüsüne de geri dönmeye başladı.



Lige fırtına gibi başlayan Rafa, oynadığı oyunla taraftarların gözbebeği haline gelmiş ancak sonrasında takımdaki düşüşten o da nasibini almıştı. Son haftalarda yeniden çıkışan geçen Silva, Dolmbahçe'de Çarşamba akşamı resital sundu.



Bu sezon ligde 19, Avrupa Ligi'nde 7, Avrupa Ligi Elemeleri'nde 2, Türkiye Kupası'nda 1, Süper Kupa'da da 1 maça çıkan Rafa Silva, tüm bu karşılaşmalarda gol atmayı başardı. Bu sezon 4'ü lig olmak üzere toplamda 9 gol kaydeden Portekizli, 7 defa da asist yaptı. 30 maçta 16 kez skor katkısı yapan Rafa Silva, bu anlamda Beşiktaş'ın en skorer ismi konumunda...



Bu arada Rafa Silva'yı 14 gol atan ve henüz hiç asist yapamayan Ciro Immobile takip ediyor.