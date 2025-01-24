Mourinho’dan Sage için destek çağrısı!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon ile 0-0 berabere kaldıkları karşılaşmanın ardından Fransız basınından Canal+'a konuştu.



MOURINHO'DAN DESTEK



Mourinho, görevden alınabileceği haberleri çıkan Lyon Teknik Direktörü Pierre Sage'ye destek verdi.



Portekizli teknik adam, "Sage'nin yerine Lyon teknik direktörlüğüne başkasının getirilebileceğine dair söylentiler var. Ona ne yapmasını tavsiye edersiniz? Bir yıldır Lyon'da..." şeklinde gelen sorunun ardından, "Futbol artık futboldan anlamayan inanılmaz sayıda kulüp sahibi ve başkandan ibaret... Artık Aulas ya da Pinto da Costa gibi 20 yıl kalan başkanlar yok. Onlar, futboldan anlayan başkanlardı. Bu takım iyi bir takım ve bir takım, iyi bir teknik direktöre sahipse iyi bir takımdır." ifadelerini kullandı.



Fransız basınında Sage için çıkan haberlerde, Lyon'un Sage ile yollarını ayırabileceği ve teknik direktörlük görevine Paulo Fonseca'ya getirebileceği iddiaları vardı.



Sage yönetimindeki Lyon, UEFA Avrupa Ligi'nde 7 haftada topladığı 14 puanla son haftaya 5. sırada girecek.



Lyon, Ligue 1'de ise 18 maç sonunda topladığı 29 puanla 6. sırada yer alıyor.