Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden karşı karşıya! İşte o tarih

Victor Osimhen (AA)

Tedavi sürecinde çok zorluk çektiğini ve neredeyse tüm kemiklerinin kırıldığını ifade eden 26 yaşındaki forvet şunları söylemişti; "Düzenlenmesi veya çıkarılması gereken birçok kemik vardı. Hepsi kırıktı. Çenemin altında 18 kemik mevcut. Yaşadıklarımı anlatamam. Birçok gece uykusuz kaldım. Ağrılar sebebiyle yemek yiyemediğim anlar oldu. Ama ben bir aslanım ve bunun üstesinden nasıl geleceğimi biliyordum. Ameliyat sonrası nasıl döneceğimi planladım"