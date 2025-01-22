Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden karşı karşıya! İşte o tarih

Victor Osimhen ve Milan Skriniar (Takvim Foto Arşiv)
OSIMHEN'İN FUTBOL HAYATI BİTİYORDU
Skriniar denilince akla gelen olaylardan biri de Victor Osimhen ile girdiği pozisyon. Inter ile Napoli arasında oynanan mücadelede Nijeryalı golcüyle hava topuna çıkan tecrübeli futbolcunun kafası, rakibinin yüzüne çarpmıştı.
Osimhen bu müdahale sonrasında yerde kalmış ve ağrılar içinde sahayı terk etmişti.
Victor Osimhen (AA)
Tedavi sürecinde çok zorluk çektiğini ve neredeyse tüm kemiklerinin kırıldığını ifade eden 26 yaşındaki forvet şunları söylemişti; "Düzenlenmesi veya çıkarılması gereken birçok kemik vardı. Hepsi kırıktı. Çenemin altında 18 kemik mevcut. Yaşadıklarımı anlatamam. Birçok gece uykusuz kaldım. Ağrılar sebebiyle yemek yiyemediğim anlar oldu. Ama ben bir aslanım ve bunun üstesinden nasıl geleceğimi biliyordum. Ameliyat sonrası nasıl döneceğimi planladım"
Victor Osimhen (AA)
MASKENİN SEBEBİ O POZİSYON
Victor Osimhen kariyerine artık maske ile devam ediyor. Yaşanılan pozisyon sonrası tedavisinin ardından sahalara dönse de eskisi gibi kendini rahat hissetmemesi ve yüzüne gelmesi muhtemel darbeler nedeniyle maske takıyor.
Victor Osimhen (AA)
DEV RANDEVU ŞUBAT AYINDA
Milan Skriniar'ın Süper Lig'e transfer olması sonrasında Victor Osimhen ile karşı karşıya geleceği maç da sabırsızlıkla bekleniyor. İki ezeli rakip 23 Şubat'ta Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.