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Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden karşı karşıya! İşte o tarih

Fenerbahçe'nin 2025 yılında Galatasaray'a attığı transfer çalımı adeta bomba etkisi yarattı. Sarı lacivertli ekip, ezeli rakibinin bir süredir görüştüğü ve neredeyse anlaşmak üzere olduğu Milan Skriniar'ı bitirdi. Slovak yıldız önce kamuoyuna duyuruldu ardından da İstanbul'a geldi. İki dev takımın Süper Lig'de oynayacağı karşılaşmada ise bir dev randevu daha yaşanacak. Skriniar, Victor Osimhen ile ile karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :22 Ocak 2025 , 19:38 Güncelleme Tarihi :22 Ocak 2025 , 19:38
Milan Skriniar ile Victor Osimhen yeniden karşı karşıya! İşte o tarih

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    Trendyol Süper Lig'de ara transfer dönemi çok hareketli geçiyor. Özellikle dev takımların kadrolarına kattıkları veya gündemlerine aldıkları yıldızlar büyük heyecan yaratıyor. O isimlerden biri de Milan Skriniar'dı.

    Slovak savunmacı için Galatasaray görüşmelere başlamıştı ancak Fenerbahçe transferi sonlandırdığını duyurdu. Deneyimli defans oyuncusu İstanbul'a geldi.

    Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

    5 MAÇA ÇIKTI

    Geçen sezon transfer olduğu PSG'de 32 karşılaşmaya çıkan Milan Skriniar, yaşadığı sakatlık sonrasında istediği forma şansını bulamadı. 29 yaşındaki oyuncu bu sezon sadece 5 maçta oynadı ve Luis Enrique'nin planlarına dahil olamadı.

    Milan Skriniar (AA)Milan Skriniar (AA)

    FARKLI SİSTEMLERDE OYNAYABİLİYOR

    Milan Skriniar hem Sampdroia hem de Inter'deki performansıyla birlikte farklı formasyonlarda oynamış ve adını elit stoperler arasına yazdırarak güncel piyasa değerini 65 milyon euro bandına çıkarmayı başarmıştı.

    Victor Osimhen ve Milan Skriniar (Takvim Foto Arşiv)Victor Osimhen ve Milan Skriniar (Takvim Foto Arşiv)

    OSIMHEN'İN FUTBOL HAYATI BİTİYORDU

    Skriniar denilince akla gelen olaylardan biri de Victor Osimhen ile girdiği pozisyon. Inter ile Napoli arasında oynanan mücadelede Nijeryalı golcüyle hava topuna çıkan tecrübeli futbolcunun kafası, rakibinin yüzüne çarpmıştı.

    Osimhen bu müdahale sonrasında yerde kalmış ve ağrılar içinde sahayı terk etmişti.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    Tedavi sürecinde çok zorluk çektiğini ve neredeyse tüm kemiklerinin kırıldığını ifade eden 26 yaşındaki forvet şunları söylemişti; "Düzenlenmesi veya çıkarılması gereken birçok kemik vardı. Hepsi kırıktı. Çenemin altında 18 kemik mevcut. Yaşadıklarımı anlatamam. Birçok gece uykusuz kaldım. Ağrılar sebebiyle yemek yiyemediğim anlar oldu. Ama ben bir aslanım ve bunun üstesinden nasıl geleceğimi biliyordum. Ameliyat sonrası nasıl döneceğimi planladım"

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    MASKENİN SEBEBİ O POZİSYON

    Victor Osimhen kariyerine artık maske ile devam ediyor. Yaşanılan pozisyon sonrası tedavisinin ardından sahalara dönse de eskisi gibi kendini rahat hissetmemesi ve yüzüne gelmesi muhtemel darbeler nedeniyle maske takıyor.

    Victor Osimhen (AA)Victor Osimhen (AA)

    DEV RANDEVU ŞUBAT AYINDA

    Milan Skriniar'ın Süper Lig'e transfer olması sonrasında Victor Osimhen ile karşı karşıya geleceği maç da sabırsızlıkla bekleniyor. İki ezeli rakip 23 Şubat'ta Rams Park'ta kozlarını paylaşacak.

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