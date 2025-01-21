Galatasaray’dan Ahmed Kutucu için transfer açıklaması!

İbrahim Hatipoğlu (Takvim Foto Arşiv)

FERNANDO MUSLERA AÇIKLAMASI

Hatipoğlu, taraftarların tepki gösterdiği Fernando Muslera için gelen soruya, "Muslera'nın ne kadar önemli oyuncu olduğunu anlatmak zorunda kalsam kendimden utanırım. Ligde 428 maça çıkmış, Galatasaray'ın 7 şampiyonluğunda bizzat emeği olan kaptanımızdan bahsediyoruz. Ligde en fazla maç oynayan oyuncu rekorunu kıracak Muslera, geçen hafta egale etti. Çok büyük bir oyuncumuz. Kendisine bu kadar çok maçta çok şey borçluyuz. Onun ne kadar büyük oyuncu olduğunu tüm Galatasaray camiası ve taraftarlar biliyoruz. Yapmamız gereken efsanemize sahip çıkmak. Ta Ali Sami Yen'den gelen, genlerimizden gelen oyuncularımıza destek olmak, sahip çıkmak, itici güç olmak. Cumartesi günü 50 bin aslanla tüm oyuncularımıza, başta kaptanımız Muslera'ya en büyük desteği verecektir. Bugün onları mutlu edemedik, bir takım tepkiler oldu. Mutsuzluğun getirdiği geçici ve anlık bir tepkidir. Bizim taraftarımız, kendi oyuncusunu protesto etmez, gereken desteği verir. Bugün böyle olduğunu cumartesi günü dünya alem görecek." açıklamasında bulundu.