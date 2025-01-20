Fırtına’dan Zubkov ve Sikan harekatı!

Trabzonspor transfer sezonunun başlamasına rağmen henüz kadrosuna istediği isimleri katamadı. Bu konuda yoğun bir çalışma içerisine giren Bordo- Mavililer, 2 isimle özel olarak ilgileniyor.

Fırtına, Ukrayna ekiplerinden Shakhtar Donetsk takımında forma giyen futbolculara ayrı ayrı teklif yaptı. Uzun zamandır transferi için uğraş verilen Oleksandr Zubkov dışında, aynı takımda forma giyen forvet oyuncusu Danylo Sikan için de harekete geçen Karadeniz temsilcisinin tüm şartları zorladığı konuşuluyor.