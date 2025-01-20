Draguş’a talip var!

Trabzonspor'da beklentileri karşılayamayan Denis Draguş'a talip çıktı.

Ülkemizde Gaziantep FK'da kiralık oynayan ve sezon başında Standard Liege'den 1 milyon 700 bin euro bonservis bedeli ödenerek transfer edilen, Draguş henüz beklentileri karşılayamadı.



Championship ekiplerinden Watford'un deneyimli yıldızla ciddi şekilde ilgilendiği ama şu ana kadar resmi bir teklifte bulunmadığı öğrenildi. Trabzonspor'un ise iyi bir teklif gelmesi durumunda teklifi kabul etme düşüncesi var.



Rumen yıldız oynadığı 19 karşılaşmada sadece 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.