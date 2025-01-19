SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Cenk Tosun için Trabzonspor iddiası!

Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Cenk Tosun'un takıma güç katacağını düşenen Şenol Güneş'in deneyimli golcünün transferini istediği haber detayında yer aldı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 12:35 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 12:35
Cenk Tosun için Trabzonspor iddiası!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor.

    Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için geçtiğimiz günlerde Bodrum FK iddiaları ortaya atılırken, gündeme gelen son ihtimal ise dikkat çekti.

    ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE

    Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Cenk Tosun'un takıma güç katacağını düşenen Şenol Güneş'in deneyimli golcünün transferini istediği haber detayında yer aldı.

    187 DAKİKA

    Bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun 1 asistlik skor katkısı verdi.

    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlostan sonra o gelecekFenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlostan sonra o gelecek
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos'tan sonra o gelecek

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    CANLI | Hamas listeyi verdi katil Netanyahu’nun bahanesi kalmadı! Gazze’de rötarlı ateşkes... Rehine takasının detayları belli oldu
    Gazze’deki ateşkes ihlaline bir de böyle bakın! Esir listesi bahane... Soykırımcı Netanyahu’dan şeytani plan
    DEM Parti heyeti teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için ikinci kez İmralı’ya gidiyor! Tarih netleşti
    İstanbul’daki müsilajın sorumlusu İBB! 3 yıllık eylem planından sınıfta kaldı!
    Takvim.com.tr aylar önce ne yazdıysa o! Hacı Sabancı’nın bir çocuğu daha oldu: %99.99 Uzay D.’nin biyolojik babası
    Mourinho’dan sürpriz! Adana Demir maçında o yıldız sahada
    EMEKLİYE 3’Ü 1 ARADA MAAŞ | 16.4 milyon SSK-BAĞKUR’luya zam farkı, 21 bin TL promosyon, 5.000 TL ikramiye...
    Galatasaray’dan dev sürpriz! 2 eski yıldız dönüyor
    Emekliye zamlı ikramiye! Ne kadar olacak? İşte ödeme takvimi
    MGM 19 Ocak hava durumu | 5 il için kar yağışı uyarısı geldi! Don, tipi ve çığ... İstanbul’da hava nasıl olacak?
    2. Abdülhamid’in doktorları orada yetişmişti! Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Vakfı Başkanı: Devlet desteğini Erdoğan ile gördük
    Fenerbahçe çıldırdı! Talisca ve Carlos’tan sonra o gelecek
    Çin satmadı ABD fişi çekti! Tiktok’a erişim engellendi... Topu Trump’a attılar
    Başkan Erdoğan’dan rest: 100 yıllık oyun bozuluyor | PKK ve DEM’e son uyarı: Bölücü terör belası bertaraf edilecek
    Yeni istihdam paketi hazırlandı: Gençlere ve kadınlara iş imkanı!