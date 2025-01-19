Cenk Tosun için Trabzonspor iddiası!

Sezon başında Fenerbahçe'ye 2 yıllık imza atan 33 yaşındaki Cenk Tosun, sarı-lacivertlilerde süre almakta zorlanıyor.



Jose Mourinho'nun şans tanımadığı Cenk Tosun için geçtiğimiz günlerde Bodrum FK iddiaları ortaya atılırken, gündeme gelen son ihtimal ise dikkat çekti.



ŞENOL GÜNEŞ DEVREDE



Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, eski öğrencisi Cenk Tosun'u istiyor. Cenk Tosun'un takıma güç katacağını düşenen Şenol Güneş'in deneyimli golcünün transferini istediği haber detayında yer aldı.



187 DAKİKA



Bu sezon 10 maça çıkıp sadece 187 dakika sahada kalabilen Cenk Tosun 1 asistlik skor katkısı verdi.