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Rahford Borussia Dortmund yolunda!

Adı Fenerbahçe ve Galatasaray ile de anılan Marcus Rashford, Borussia Dortmund yolunda. Bild'in haberine göre Borussia Dortmund, Marcus Rashford transferinde en iddialı kulüp konumuna geldi.

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:42 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 16:42
Rahford Borussia Dortmund yolunda!

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    Manchester United'dan ayrılmaya hazırlanan İngiliz yıldız Marcus Rashford için çarpıcı bir gelişme yaşandı.

    Bild'in haberine göre; Borussia Dortmund, Marcus Rashford transferinde en iddialı kulüp konumuna geldi.

    Habere göre; her şey planladığı gibi giderse Rashford, perşembe günü sağlık kontrolleri için Almanya'ya gidecek.

    NURİ ŞAHİN ISRARCI

    Öte yandan Sky Sport'un haberinde Borussia Dortmund'da özellikle teknik direktör Nuri Şahin ve sportif direktör Sebastian Kehl'in bu transfer için ısrarcı olduğu aktarıldı.

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