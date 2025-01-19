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6 gollü düelloda kazanan yok! Konyaspor Kasımpaşa 3-3 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor evinde Kasımpaşa ile karşılaştı. 6 golün atıldığı 90 dakika 3-3 sonuçlandı. Ev sahibi ekip 3 kez öne geçtiği karşılaşmada üstünlüğünü koruyamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:03 Güncelleme Tarihi :19 Ocak 2025 , 18:03
6 gollü düelloda kazanan yok! Konyaspor Kasımpaşa 3-3 | MAÇ SONUCU

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    Geçen hafta Fenerbahçe karşısında oynadığı futbolla taraftarlarına umut veren Konyaspor, evinde Kasımpaşa ile kozlarını paylaştı. Karşılaşma 3-3 sona erdi

    Konyaspor'un gol sevinci (AA)Konyaspor'un gol sevinci (AA)

    Maçta perdeyi 20. dakikada Blaz Kramer açtı. Sloven golcünün golü ile ilk yarı 1-0 sona erdi. 53'te Josip Brekalo takımı adına ağları havalandırdı ve skor dengelendi. 63'te sahneye bir kez daha Kramer çıktı ve bir kez daha ev sahibini öne geçiren isim oldu. 70'te Gökhan Gül, Brekalo'nın asistinde fileleri sarsarak yeniden eşitliğin gelmesini sağladı. 82'de Umut Nayir, 3-2'lik üstünlüğü getirdi ancak Barak son sözü söyledi.

    Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)Kasımpaşa'nın gol sevinci (AA)

    Konyaspor bu beraberlikle puanını 21'e, Kasımpaşa ise 22'ye yükseltti. Yeşil beyazlı ekip gelecek hafta Galatasaray deplasmanına çıkacak. Paşa ise Hatayspor'u ağırlayacak.