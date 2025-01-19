Konyaspor'un gol sevinci (AA)

Maçta perdeyi 20. dakikada Blaz Kramer açtı. Sloven golcünün golü ile ilk yarı 1-0 sona erdi. 53'te Josip Brekalo takımı adına ağları havalandırdı ve skor dengelendi. 63'te sahneye bir kez daha Kramer çıktı ve bir kez daha ev sahibini öne geçiren isim oldu. 70'te Gökhan Gül, Brekalo'nın asistinde fileleri sarsarak yeniden eşitliğin gelmesini sağladı. 82'de Umut Nayir, 3-2'lik üstünlüğü getirdi ancak Barak son sözü söyledi.