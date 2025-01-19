Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Yankuba Minteh'in golüyle öne geçen Brighton, rakibine erken bir şok yaşattı. 23. dakikada Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında Joao Pedro'nun golü VAR incelemesiyle iptal edilse de Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma'nın golüyle tekrar öne geçti. Manchester United, beraberlik golü için baskı kurmaya çalışırken, kaleci Andre Onana'nın büyük hatası Brighton'a yaradı. 76. dakikada Georginio Rutter, durumu 3-1'e getirerek skoru tayin etti.
Andre Onana (REUTERS)
Brighton forması giyen milli yıldız Ferdi Kadıoğlu, sakatlığı nedeniyle bu zorlu mücadelede sahada yer alamadı. Son 6 maçında sadece 1 galibiyet alabilen Manchester United, ligde 26 puanda kaldı. Ayrıca, 131 yıllık kulüp mazisinde ilk kez bir sezonda oynadığı ilk 12 iç saha maçında 6 yenilgi alarak tarihe geçti.
Brighton kritik deplasmandan 3 puanla ayrıldı (REUTERS)
Bu galibiyetle puanını 34'e çıkaran Brighton, yenilmezlik serisini 6 maça yükseltti. Manchester United'a karşı oynadığı 16 maçta 8. galibiyetini alan ekip, ligin üst sıralarındaki yerini sağlamlaştırdı.