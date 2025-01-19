Karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Yankuba Minteh'in golüyle öne geçen Brighton, rakibine erken bir şok yaşattı. 23. dakikada Manchester United kaptanı Bruno Fernandes, kazandığı penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı. İkinci yarının başında Joao Pedro'nun golü VAR incelemesiyle iptal edilse de Brighton, 60. dakikada Kaoru Mitoma'nın golüyle tekrar öne geçti. Manchester United, beraberlik golü için baskı kurmaya çalışırken, kaleci Andre Onana'nın büyük hatası Brighton'a yaradı. 76. dakikada Georginio Rutter, durumu 3-1'e getirerek skoru tayin etti.