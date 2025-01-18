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Geride kalan sezonda Fenerbahçe tarihinin en yüksek puanlarından birini toplamasına rağmen şampiyonluk yaşayamayan İsmail Kartal, sarı lacivertli ekipten ayrılmıştı. Tecrübeli antrenör şu ana kadar hiçbir teklife olumlu yanıt vermedi. Birçok ligde devre arasının geride kalıp başlamasına rağmen çalışma konusunda aceleci davranmayan Kartal'a flaş bir öneri geldi.

İsmail Kartal (DHA) Adı daha önce İran ligi taımlarından Esteghlal ile anılan 63 yaşındaki antrenör için bu kez ezeli rakibi Perspolis devreye girdi. Son olarak Juan Carlos Garrido'nun yönettiği Tahran temsilcisi, 13 karşılaşmada 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyet almıştı. Şu an takımın başında Karim Bagheri bulunuyor.