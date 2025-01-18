Fenerbahçe’den Ahmetcan Kaplan hamlesi!

Fenerbahçe, Ajax forması giyen Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için düğmeye bastı.



Sarı lacivertliler, 22 yaşındaki stoper Ahmetcan Kaplan'ı transfer etmek için kulübü Ajax ile temasa geçti. Kanarya, Hollanda kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifinde bulundu.



BONSERVİSİNİN YÜZDE 15'İ TRABZONSPOR'A



Trabzonspor altyapısından yetişen Ahmetcan, 9.5 milyon Euro'ya Ajax'a transfer olmuştu. Genç futbolcunun sözleşmesinde bir sonraki satış karından yüzde 15'lik bölümün Trabzonspor'a ödenmesi yer alıyor.



BU SEZON 6 MAÇTA GÖREV ALDI



Ahmetcan Kaplan, bu sezon 4'ü lig olmak üzere toplam 6 maça çıktı.